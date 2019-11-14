Почему фракция "Голос" решила не голосовать за бюджет 2020: объяснение нардепа

За два часа в ВРУ 14 ноября рассмотрели и окончательно приняли Государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 депутатов, преимущественно – из "Слуги народа". Правки к документу в зале не рассматривали, ведь по их словам, сделали это на комитете. Однако фракция "Голос" воздержалась от голосования за государственный бюджет.

О причинах такого решения в прямом эфире 24 канала рассказала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

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Несоответствие обещаниям

Почему фракция "Голос" не проголосовали за бюджет 2020?

Когда принимали программу действий правительства, мы услышали очень оптимистический сценарий развития ситуации в стране от премьер-министра Алексея Гончарука. Мы услышали, что правительство гарантирует рост экономики на 40% за следующие пять лет. Теперь мы получили проект бюджета на 2020 год, который строится на основе предположения о росте экономики на следующий год всего на 3,7%. Это совсем не соответствует обещаниям и партии "Слуга народа", и правительства.

Очевидно, что мы не увидели роста поступлений от борьбы с контрабандой на таможне, от улучшения администрирования налогов. Обещания, которые были даны, не заложены в проект бюджета 2020 года. Бесспорно, что есть в проекте бюджета отдельные положительные черты. В частности, на просьбу нашей фракции при подготовке бюджета ко второму чтению были увеличены вадатки на зарплаты педагогам на 3,7 миллиардов гривен. Но вместе с тем, это не тот проект бюджета, который бы гарантировал экономический прорыв для государства.

Увеличение расходов на нереформированные правоохранительные органы

Какие именно изменения вы бы внесли? Какие конкретные риски увидели?

Мы увидели существенный рост расходов на отдельные правоохранительные органы, например, в ГБР, к которому есть сегодня немало вопросов относительно действующего руководителя, и относительно эффективности работы. Расходы на ГБР выросли на 70%. Такие вещи мы видим так же в увеличении финансирования на СБУ, при том что мы не видим никаких требований по реформированию правоохранительных орагнов.

Мы настаиваем, что, например, подразделение, которое занимается борьбой с коррупцией в экономике (а на самом деле провоцирует эту коррупцию) – давно надо убрать из СБУ. Мы слышим эти обещания со стороны президента, но в проекте бюджета на 2020 год мы видим, что нереформированной СБУ предлагают увеличить расходы. То есть это те вещи, которые, очевидно, можно было направить на социальные расходы, на образование, на медицину.

Заложен доход без законодательной основы

Мы видели, что в доходе на следующий год в бюджете предусмотрены деньги от приватизации и от азартных игр, но пока приватизация не проведена, а азартные игры до конца не легализированы. Можно теоретические вещи вносить уже в госбюджет?

Нет, на самом деле, это очень странное решение со стороны правительства. Можно вносить те вещи, под которые сегодня уже есть законодательное обеспечение. На сегодня мы видим поступления в 3 миллиарда от легализации азартных игр, однако парламент не принимал никаких решений по этому поводу. Для меня этот вопрос особенно чувствителен, потому что с этих 3 миллиардов – 2 планируют направить на развитие способных школ.

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По сравнению с предыдущим годом, в бюджете увеличены расходы на основные сферы жизни: здравоохранение, оборона и так далее. Что вы скажете по этому поводу?

Расходы на различные сферы жизни общества всегда растут, потому что растет ВВП, растет объем экономики. Не такими темпами, как бы нам хотелось, конечно.

Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала