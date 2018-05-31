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Почему французский феномен покидает "Реал": неожиданное решение Зидана

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В четверг, 31 мая, легендарный Зидан заявил, что оставляет "Реал". Три Кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы, два клубных Чемпионаты мира, первенство Испании, Кубок и Суперкубок отечественного чемпионата и признание лучшим тренером мира. Это те достижения, которых Зинедин Зидан достиг, тренируя мадридский Реал. И это не просто счастливый для француза клуб, а первый в его тренерской карьере.

Болельщики в Киеве на предматчевой тренировке в финал Лиги Чемпионов приветствовали легендарного тренера Зинедина Зидана бурно и с аплодисментами. После того, как всегда в изысканном костюме с уверенностью в собственных силах, Зидан выиграл свой четвертый Кубок чемпионов.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я любил футбол, когда был игроком, любил тренировать. На старте сезона хочется выиграть все трофеи, за которые борешься. Мы недовольны нашим выступлением в чемпионате, но мы достигли очень большого успеха,
– отметил экс-тренер ФК Реал Зинедин Зидан.

Фантастический гол Зидана с подачи Роберто Карлоса в матче против леверкузенского Байера принес мадридскому "Реалу" девятый трофей чемпионов. В 2006 году, обладатель золотого мяча, Зинедин Зидан скандально закончил свою футбольную карьеру, получив такую ​​редкую в его карьере красную карточку после провокации итальянца Мацератти в финале чемпионата мира. "Реал" был последним клубом, где играл Зидан-футболист, чтобы потом вернуться уже на тренерскую скамейку, сначала помощником, а затем и главным наставником. На пресс конференции в Киеве журналисты пытались выпытать секрет его феноменального тренерского успеха.

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"Нет никакого секрета. Мы тяжело работаем, и у нас талантливые игроки. Они всегда хотят побеждать и всегда это показывают", – отметил Зидан.

Зінедін Зідан
Зинедин Зидан

Тогда его спрашивали об уходе, правда, речь шла только о лидерах команды: Кристиано Роналду и Гарета Бэйла. Однако наставник "сливок" выдержал интригу. Менее чем через неделю Зидан шокировал публику еще более резонансным заявлением.

Я решил покинуть "Реал". Возможно, кому-то это покажется несколько странным, но это должно было случиться во благо всех: игроков, клуба и меня. Эта команда должна продолжить побеждать, и после трех лет ей нужны изменения, новый голос, новый рабочий подход,
– сообщил экс-тренер ФК Реал Зинедин Зидан.

Место французского феномена на тренерской скамье может занять экс-наставник английского Тоттенхэма Маурисио Почеттинио. Какому клубу повезет быть возглавляемым Зиданом, пока еще неизвестно. Единственное, что можно сказать наверняка, Украина для самого Зидана – точно в списке фартовых.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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