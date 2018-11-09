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      Почему гипертоникам нужно есть овсянку

      26 Читати новину українською
      Почему гипертоникам нужно есть овсянку
      Почему гипертоникам нужно есть овсянку / 4mama.ua

      Такой недорогой продукт питания как овсяная каша прекрасно защищает организм от повышенного давления.

      Повышенное артериальное давление делает человека уязвимым к заболеваниям сердца и инсультам, передает "Страна здоровья".

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      Снизить риск развития повышенного давления помогают: похудение, физические нагрузки, сокращение соли в рационе и здоровый сон. А теперь ученые доказали еще и пользу овсянки для гипертоников.

      Ученые провели исследование, в котором добровольцы употребляли по две порции овсянки 60 граммов в день. У 75% участников через 6 недель артериальное давление снизилось.

      В большинстве оно упало на 5 мм ртутного столба, а в некоторых – даже на 15. Кроме того, это доступный и недорогой продукт. Специалисты рекомендуют приучить себя к овсянке в молодом возрасте, так как гипертония стремительно молодеет.

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      Теги: Здоровье LifeStyle Сердечно-сосудистые заболевания Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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