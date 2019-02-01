Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

Толерантность и восприятие ЛГБТ-сообщества в Украине на очень низком уровне. Прикрываясь семейными ценностями и религией часть украинцев оправдывает свою гомофобию.

Здоровье 24 пообщалось с личностноориентированным терапевтом, практическим психологом и членом УСП Владленой Дмитриевой, чтобы выяснить природу гомосексуальности, гомофобии, трансгендерности и бисексуальности.

Читайте также: Как реагировать родителям, если ребенок гомосексуал: советы психолога

Гомосексуальность – болезнь?

Два источника, современные словари и академическое издание "с опытом", Советский Энциклопедический Словарь, дают схожие определения понятия "болезнь".

Болезнь – что это? Современный термин: Болезнь, или заболевание – патологический процесс, который проявляется нарушениями морфологии (анатомического, гистологического строения), обмена веществ или / и функционирования организма (его частей) в человека / животного. Советский Энциклопедический Словарь: Болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или (и) морфологическими изменениями/

Гомосексуальность почти 30 лет назад вычеркнули из международного классификатора заболеваний / / pixabay.com

Гомосексуальность, то есть выбор в качестве сексуального партнера человека одного с собой пола, не соответствует ни одному из этих определений. Она не нарушает нормальной жизнедеятельности организма, не зависит от состояния обмена веществ или от морфологической целостности лица. С 1992 года гомосексуальность официально признана не болезнью и она вычеркнута из Международного классификатора заболеваний.

Гомофобия: почему возникает, и почему это плохо?

Гомофобию можно рассматривать как часть ксенофобии – переживания страха или ненависти и недоверия к людям, которые по какому-то признаку отличаются от лица, являющегося ксенофобом.

Такие переживания характерны для членов закрытых обществ. Для обществ (сообществ), основанных на ущемлении личности, в отсутствии уважения к индивидуальности; которые имеют жесткое понятие о "нормальности", одобряют однородность и неуклонно наказывают за отклонение от объявленных норм.

В подобной среде человек, который отличается от других, скорее будет вызывать такую реакцию: "Другой – чужой – опасный – враг (угроза выживанию)!" В отличие от: "Иной – интересно – в этом мы отличаемся, а в этом похожи – сосед (отсутствие угрозы)". Разница между реакциями обусловлена мировоззрением.

Гомофобия-ирациональный страх //pixabay.com

Может возникнуть вопрос, почему людей, которые не боятся гомосексуалов, а ненавидят или/и агрессивно ведут себя на их адрес, называют гомофоб (фобия – страх)? Потому что под агрессией всегда лежит страх. Это психологическое явление, особенность человеческой психики. Человек может не осознавать этого и искренне считать, что "просто" ненавидит (желает навредить). Может оправдывать свое отношение внешне рациональными причинами.

Читайте также: Кто такие андрогины: мода или проявление человеческой самоидентификации

Какой страх может стоять за агрессией гомофобного человека? Страх каким-то образом стать причастным к объекту ненависти ("заразиться"). Страх, что самого гомофоба будут воспринимать как того, кто либерально относится к гомосексуалам. Страх самому стать объектом притеснений в случае, если гомосексуализм признают нормой. Вариант, что можно жить рядом и не ненавидеть и не ущемлять друг друга человеку с тоталитарным (криминальным) мышлением на ум не приходит.

Психолог Владлена Дмитриева “Может быть еще много индивидуальных страхов. Все они подчиняются страху перед собственным сообществом. Зная, как наказывается принадлежность к "не-нормы", члены сообщества будут пытаться всячески отмежеваться от маргиналов. Потому что по малейшему подозрению наказаны уже будут они”.

Страх является иррациональным явлением, поэтому рациональными аргументами влиять на него очень трудно. Например, люди, имеющие гомофобию, могут быть против того, чтобы учителем их детей был человек с гомосексуальной ориентацией. Аргументируя это опасением за своего ребенка. И те же самые люди совершенно спокойно воспринимают в качестве учителя человека с гетеросексуальной ориентацией противоположной, чем их ребенок, пола.

Иррациональность страха не дает возможности воспринять разнообразие мира. Хотя бы выслушать противоположную точку зрения или прочитать научную разведку. Все, что расширяет границы привычного мировоззрения, воспринимается как угроза. Ответ будет агрессивным, таким, который защищает привычный образ мышления.

Психолог Владлена Дмитриева “Вместо этого эмоциональные крючки цепляются за иррациональность очень хорошо. Поэтому лозунги о том, что другая, чем у тебя сексуальная ориентация – это ужас и "не-норма", или о том, что из-за толерантности будущее человечества в страшной опасности собирают определенное количество людей. Ведь люди, на которых они действуют, уже напуганы”.

Гомофобия порождает много агрессии, которая перерастает в физические проявления. С травлей и избиением сталкиваются большинство членов ЛГБТ-сообщества. В некоторых странах гогмосексуальность наказывается даже смертной казнью. Часто смертельные угрозы перерастают в действие и геев, лесбиянок убивают только за их инаковость. Поэтому гомофобия является не только проблемой самого гомофоба, но и угрозой для всего общества.

Природа гомосексуальности

Сейчас установлено (биологами и генетиками), что мы имеем генетическую конституцию (еще ее называют генетическим полом), анатомический пол, то есть степень развития первичных и вторичных половых признаков; и собственно сексуальную ориентацию, то, что называем половой самоидентификацией личности. Все эти проявления у одного человека могут совпадать, а могут не совпадать. В отличие от генетического и анатомического пола (они являются предметом медицины) половая самоидентификация личности является социокультурной проблемой в обществе.

Античный рисунок однополой пары

За сексуальную ориентацию "отвечают" мозг и гены. Она программируется во время внутриутробного развития ребенка и остается на всю жизнь. Современные исследования мозга показывают структурные и функциональные различия между мозгом гомосексуальных и гетеросексуальных людей.

В природе гомосексуальность случается очень часто. Например, японские макаки, которые даже при избытке мотивированных самцов спариваются с самками. И часто формируют устойчивые пары. Чайки также формируют однополые пары, если не хватает партнеров другого пола. У черноспинных альбатросов треть всех пар – гомосексуальные. Карликовые шимпанзе регулярно занимаются однополым сексом и это способствует социальному единству в их группах.

Читайте также: Может ии в Украине стать президентом представитель ЛГБТ-сообщества

Черные лебеди – символ верности и любви, но большинство не знают, что 25% всех пар состоят из двух самцов. У слонов вообще половина всех половых контактов онополые. Гомосексуальное поведение выявлено у 1500 видов животных: от слонов до мух.

Трансгендерность: что это и почему возникает?

Трансгендерность (не путать с трансвестизмом) – убежденность человека в том, что он существует (родился) в теле другого пола. Такое существование вызывает у человека моральные страдания. Нидерландский нейробиолог Дик Свааб пишет, что трансгендерность из мужчины в женщину (то есть человек считает себя женщиной, родившейся в теле мужчины) случается один раз в 10 000 человек, а из женщины в мужчину – раз в 30 000 человек.

Психолог Владлена Дмитриева “Исследования природы трансгендерности сейчас продолжаются. Пока все факты указывают на то, что проблемы с гендером возникают еще в периоде внутриутробного развития. Именно сексуальная идентификация мозга происходит во второй половине беременности. В случае трансгендерности сексуальная дифференциация имеет нетипичный ход. Возможно, в ближайшие годы мы сможем подробнее ответить на вопрос о трансгендерности.”

Природа бисексуальности

Человек, который имеет бисексуальную ориентацию, может вступать в романтические, платонические и сексуальные отношения с людьми обоих полов. Он имеет такую потенцию, но это не значит, что обязательно это делает – одновременно с несколькими партнерами. Изменяя их через короткие промежутки времени.

Бисексуальность во многих источниках называют самым загадочным за природой вариантом сексуальной нормы. С одной стороны, с периодом формирования бисексуальности вроде все понятно. Как и все другие варианты сексуальной ориентации, она формируется в пренатальном периоде развития человека.

У более 1500 видов животных встречается гомосексуальность

С другой стороны, по конкретным причинам, благодаря чему формируется именно бисексуальность, а не гетеро- или гомо- ориентация, пока существуют только гипотезы. Исследования показывают, что очень важную роль в развитии сексуальной ориентации человека играют гормоны и другие химические вещества, которые воздействуют на плод во время беременности.

Так, есть данные о том, что девочки, имеющие повышенный уровень тестостерона во время внутриутробного созревания, имеют и более высокую вероятность стать гомо- или бисексуальными.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.