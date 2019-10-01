Почему гривна крепнет, а цены не падают
При укреплении гривны цены на товары не падают из-за инерционности, низкой конкуренции, а также повышения зарплат украинцев, пояснили в Нацбанке Украины.
В НБУ назвали причины, почему при росте гривны не падают цены:
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- частично – инерционность в установлении цен,
- частично – низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости,
- частично – влияние других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышения зарплат, что уже длительное время наблюдается в Украине,
- Частично – влияние со стороны увеличения спроса вследствие роста доходов украинцев.
Добавим, что 1 октября на наличном рынке доллар покупали по 24 гривны 45 копеек, а евро за 26 гривен 52 копейки.
Источник: 24 канал
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