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      Почему гривна крепнет, а цены не падают

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      Несмотря на укрепление гривны, в Украине не падают цены
      Несмотря на укрепление гривны, в Украине не падают цены / goloskarpat.info

      При укреплении гривны цены на товары не падают из-за инерционности, низкой конкуренции, а также повышения зарплат украинцев, пояснили в Нацбанке Украины.

      В НБУ назвали причины, почему при росте гривны не падают цены:

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      • частично – инерционность в установлении цен,
      • частично – низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости,
      • частично – влияние других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышения зарплат, что уже длительное время наблюдается в Украине,
      • Частично – влияние со стороны увеличения спроса вследствие роста доходов украинцев.

      Добавим, что 1 октября на наличном рынке доллар покупали по 24 гривны 45 копеек, а евро за 26 гривен 52 копейки.

      blog_ava
      О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      1 октября
      15255
      Теги: Новости Украины НБУ Деньги Цены Доллар-Гривна Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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