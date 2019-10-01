Почему гривна крепнет, а цены не падают

При укреплении гривны цены на товары не падают из-за инерционности, низкой конкуренции, а также повышения зарплат украинцев, пояснили в Нацбанке Украины.

В НБУ назвали причины, почему при росте гривны не падают цены: Читайте также: Узнайте, каким будет курс гривны в последующие годы частично – инерционность в установлении цен,

частично – низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости,

частично – влияние других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышения зарплат, что уже длительное время наблюдается в Украине,

Частично – влияние со стороны увеличения спроса вследствие роста доходов украинцев. Добавим, что 1 октября на наличном рынке доллар покупали по 24 гривны 45 копеек, а евро за 26 гривен 52 копейки.