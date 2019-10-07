Почему гривна падает и в какой же валюте хранить сбережения: объяснение специалиста
К падению курса гривны привела закупка крупными иностранными банками – вероятно, для иностранных компаний-нерезидентов – ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа).
Такое мнение 24 каналу высказал Станислав Лисянский, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса "БАНК АЛЬЯНС".
Напомним: Почему происходило укрепление гривны в сентябре – объяснение Фурсы
Колебания курса гривни
Причинно-следственную схему колебания курса гривны по отношению к мировым валютам можно примерно определить так:
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Правительство выпустило ОВГЗ, инвесторы из-за рубежа начали их активно закупать.
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Компании-импортеры ожидали осеннего роста курса доллара (традиционного ежегодно) и вычислили минимальную цену доллара за 2019 год.
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Экспортеры взамен решили не спешить продавать валюту, ожидая возвращения курса до уровня 25 гривен за доллар или даже выше.
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Сложилась ситуация, когда спрос значительно превышает предложение – это и спровоцировало рост цены валюты.
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На эти перипетии на МВР (межбанковском валютном рынке) отреагировал рынок наличной валюты.
В какой же валюте хранить сбережения?
"Диверсификация (измельчение – 24 канал) рисков – основа инвестирования", – говорит Лисянский.
► Это означает, что лучший вариант – иметь пропорциональные вклады в национальной валюте и в иностранной
"Да, это уменьшит ваш потенциальный доход, но при этом защитит от валютных рисков", – подчеркнул эксперт
Курс гривны / Инфографика 24 канала
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