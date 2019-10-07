Почему гривна падает и в какой же валюте хранить сбережения: объяснение специалиста

К падению курса гривны привела закупка крупными иностранными банками – вероятно, для иностранных компаний-нерезидентов – ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа).

Такое мнение 24 каналу высказал Станислав Лисянский, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса "БАНК АЛЬЯНС".

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Колебания курса гривни

Причинно-следственную схему колебания курса гривны по отношению к мировым валютам можно примерно определить так:

Правительство выпустило ОВГЗ, инвесторы из-за рубежа начали их активно закупать. Компании-импортеры ожидали осеннего роста курса доллара (традиционного ежегодно) и вычислили минимальную цену доллара за 2019 год. Экспортеры взамен решили не спешить продавать валюту, ожидая возвращения курса до уровня 25 гривен за доллар или даже выше. Сложилась ситуация, когда спрос значительно превышает предложение – это и спровоцировало рост цены валюты. На эти перипетии на МВР (межбанковском валютном рынке) отреагировал рынок наличной валюты.

В какой же валюте хранить сбережения?

"Диверсификация (измельчение – 24 канал) рисков – основа инвестирования", – говорит Лисянский.

► Это означает, что лучший вариант – иметь пропорциональные вклады в национальной валюте и в иностранной

"Да, это уменьшит ваш потенциальный доход, но при этом защитит от валютных рисков", – подчеркнул эксперт



Курс гривны / Инфографика 24 канала

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