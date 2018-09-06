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Почему группа The Gitas отказывается от популярности: неожиданное заявление

12 Читати новину українською
The Gitas
The Gitas / 24 канал

Американско-украинская гранж-рок-группа The Gitas рассказала, что отказывается от контрактов мировых лейблов потому, что они предлагают возмутительные рабские условия.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"

Мы отказываемся от всех контрактов, которые нам предлагают даже очень крупные лейблы, типа Universal или Sonny Music... Потому что они предлагают невыгодные рабские условия! Можно стать популярным уже, но ты не будешь получать денег из этого,
– сказал фронтмен группы Саша Чемеров.

Также он возмущается тем, что мировые лейблы хотят "забрать" себе не только имя группы, но и его собственное имя.


"Хотят "забрать" не только имя группы, но и мое имя!"

"Если будешь делать что-то отдельно – должен отдавать им 50% заработка как минимум. К тому же, контракты продолжительностью от 7 до 11 лет. Самое главное время для группы они хотят забрать себе. На это нереально согласиться", – прокомментировал музыкант.

Читайте также: Украинские фанаты более "взрывные", чем американские, – фронтмен The Gitas

Кто такие The Gitas? Украинско-американская гранж-рок-группа, которую основал украинский музыкант и продюсер, бывший фронтмен культовой украинской группы "Димна Суміш" Александр Чемеров в 2014-м году в Лос-Анджелесе.
Группа выпустила два альбома "Beverly Kills"(2017) и "Garland"(2015) и работает над третьим.

В 2019-м The Gitas отправится в мировой тур по Аргентине, Бразилии, Мексике, Германии, Польше и Украине.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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