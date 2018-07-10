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Почему Хорватия извинилась за слова Виды и Вукоевича "Слава Украине!"

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Почему Хорватия извинилась за слова Виды и Вукоевича "Слава Украине!"

После того, как было опубликовано видео с двумя бывшими игроками киевского "Динамо" хорватами Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем, где они посвятили победу украинцам, и воскликнули «Слава Украине!», разгорелся настоящий политический скандал.

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Произошло это после победы хорватов над россиянами в четвертьфинале Чемпионата мира. И если бы такие заявления прозвучали после другого матча, мало кто бы на это обратил внимание. Но это была Россия – страна, которая захватила Крым и начала войну на Донбассе, которая незаконно удерживает украинцев в своих застенках. И именно русские подняли бучу, обвинив хорватов (Вида – игрок национальной сборной, Вукоевич – член тренерского штаба) чуть ли не в разжигании национальной розни. Они же и пожаловались в ФИФА, которая разбирала это дело. Домагоя Виду решили не дисквалифицировать, а вот Огнену Вукоевичу, который входил в тренерский штаб сборной Хорватии, повезло меньше – его отстранили от должности. Местная федерация даже попросила у россиян прощения за этот инцидент.

И в ФИФА решили на этом не останавливаться, и за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет организации оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США). Могли бы дать и больший штраф, но учли извинения от Вукоевича на сайте Федерации футбола Хорватии.

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И вот относительно самого извинения. Не стоит думать, Вида и Вукоевич решили забрать свои слова обратно. Просто они, как и футбольные чиновники понимают, на какие риски наткнулись. Первая – это безопасность хорватских болельщиков, которые находятся в России. Сборной Хорватии играть еще два матча, и их фанаты до 15 июля будут находиться там. Что с ним могут сделать россияне, лучше всего продемонстрирует это видео. Это Франция в 2016 году, когда там проходил Чемпионат Европы. И чем больше всего запомнились российские болельщики. А теперь представьте, что они могут сделать в своей стране.

Драка русских и английских фанатов во Франции

А это уже в Испании. Фанаты московского "Спартака" перед матчем с "Атлетиком". Там было только 200 россиян. Закончилось все смертью полицейского.

Драка фанатов "Спартака" и "Атлетика" перед матчем в Испании 2018 года

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Это все происходило заграницей. Следует объяснять, что они могут сделать дома? Откровенно – каждый фанат сборной Хорватии находится под угрозой. И этого можно не учитывать. Следовательно извинение – это попытка избежать драк, увечий и смертей хорватов.

А насчет ФИФА. Хорватская федерация понимает, что "бодаться" с ними бесполезно, особенно когда речь заходит о деньгах. Когда с одной стороны Россия с "Газпромом", который за три года спонсорского контракта с Лигой Чемпионов заплатит свыше 210 миллионов евро, а с другой – Хорватия, которая не имеет таких финансовых возможностей, организация с лозунгом "футбол вне политики" становится на сторону денег. Да и лишний раз рисковать, когда твоя сборная за два шага до чемпионства в Хорватии, тоже не намерены. Ибо "убить" сборную для чиновников ФИФА – не такая уж и невероятная вещь...

Автор: Игорь Садженица
Теги: Хорватия Чемпионат мира по футболу - 2018 Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Новости спорта
Источник: 24 Канал
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