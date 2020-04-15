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      Почему храмы полностью не закрывают на карантин: мнение журналиста

      - Читати новину українською
      Почему церковь не закрывают на карантин / archangel.kiev.ua

      Несмотря на то, что по всей Украине сейчас ввели карантин, некоторые церкви продолжают вести богослужения и не закрываются. О том, почему церковники не отказываются от проведения служб, а Московский патриархат даже призывает приходить на Пасху – читайте далее в материале 24 канала.

      Весь мир теряет деньги из-за эпидемии и это будет продолжаться еще долго. Поэтому то, что церкви не закрывают – не меркантильный интерес. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" высказал российский журналист Сакен Аймурзаев.

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      По его словам, для многих людей церковь – это выражение своей веры и не касается денежных сфер.

      При всей корысти некоторых известных церковников, церковь – это не всегда о деньгах. Прежде всего – это стояние и мученичество,
      – считает Аймурзаев.

      По его мнению, все зависит от того, кто проповедует. Журналист отметил, что как в украинском, так и в русском православии есть адекватные люди, которые понимают нынешнюю ситуацию.

      "Вопрос в том, как церковь реагирует. Например, Украинская греко-католическая церковь имеет свои приходы по всему миру и раньше всех поняла, что происходит. Поэтому реакция главы УГКЦ Святослава Шевчука и попытки ответить на эту трагедию – более или менее адекватные", – сказал Аймурзаев.


      Сакен Аймурзаев / Фото "Радио Свобода"

      Он добавил, что Римо-католическая церковь тоже прислушивалась к власти. А ПЦУ на пользу пошла генетическая связь церкви с константинопольским патриархом Варфоломеем, который известен своим увлечением экологией и окружающей средой. Поэтому он принял жесткие меры в своем патриархате.


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      "Там службы практически не проводят, только по воскресеньям и исключительно онлайн. И в этом смысле ПЦУ, во главе с Епифанием, тоже ответила максимально адекватно", – отметил Аймурзаев.

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      Журналист убежден, что Всеукраинский Совет Церквей должен сейчас сплотиться и вместе обсудить ситуацию, выработать единую идею, потому что им доверяют десятки тысяч человек.

      Что говорят УГКЦ и УПЦ о карантине

      • УГКЦ и УПЦ призывают оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.
      • Пасхальные корзины можно освятить в своих домах, покропив их святой водой во время трансляции литургии.
      • УГКЦ освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и по праздникам ходить в храм, исповеди и причастия.

      Более об ограничении в Церкви на время Пасхальных праздников – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины УПЦ МП Религия Святослав Шевчук Православная церковь Украины РПЦ
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