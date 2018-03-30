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Почему хрустят пальцы: объяснение ученых

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Почему хрустят пальцы
Почему хрустят пальцы / Фото из свободных источников

Ученые выяснили причину похрустывания пальцев. Для исследования они использовали геометрические изображения суставов и математические уравнения.

Как пишет Independent, над исследованием работал ученый из Индийского института науки Винет Чандран Суджа и профессор из лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палезо, что во Франции Абдул Баракат.

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Они определили, что когда суставы сжимаются, маленькие пузырьки газа в суставной жидкости разрушаются вследствие изменения давления. Именно это и приводит к хрусту.

Таким образом, ученые смогли доказать теорию, которую выдвинули исследователи из университета Лидса еще в 1971 году.

Тогда группа ученых высказала гипотезу, что образование крошечных газообразных пузырьков в жидкости суставов вызывает хруст.

В то же время Суджа и Баракат выяснили, что на самом деле пузырьки с газом только частично разрушаются, образуя звук похрустывания.

Чтобы возникло звука достаточно, нужно чтобы пузырь потерял 30-40% своего объема, а остальное 60-70% было видно на МРТ, рассказал Баракат.

Ученые добавляют, что их модель несовершенна, поскольку они начинали симуляции с уже имеющемся пузырем. Поэтому возможно, что его формирование также способно породить звуковую волну.

Теги: LifeStyle Здоровье
Источник: 24 Канал
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