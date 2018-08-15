Почему идея аккредитации волонтеров для поездок на Донбасс не является удачной: объяснение Туки

Инициатива Генштаба о введении пропусков для волонтеров в зону боевых действий на территорию Донбасса, где продолжается Операция Объединенных сил, не будет удачной, ведь отношения между добровольцами, которые помогают военным и самими бойцами не являются формальными.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Интерфакс".

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Я не знаю, какова цель. И не думаю, что это будет удачным примером, потому что очень часто отношения между военными и волонтерами больше, чем формальные. Поверьте, сами военные, которые ежедневно рискуют жизнью ради тех самых волонтеров, найдут способ, как с ними общаться, помогать им, доставлять грузы и т. п,

– отметил чиновник.

По словам заместителя министра, уже были попытки принять меры по упорядочению волонтерского движения, которые не увенчались успехом.

"Еще когда я был волонтером в 2014 году Минобороны уже осуществляло определенные попытки нас загнать в определенные рамки. Как известно, из этого ничего не вышло", – напомнил Тука.

Напомним, накануне управление гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины разработало проект инструкции, который регламентирует допуск и пребывание волонтеров на территории Донецкой и Луганской областей. Эта инструкция необходима для того, чтобы ввести волонтерскую деятельность в правовое поле, создать механизмы защиты волонтеров и по желанию волонтеров помогать им с учетом и контролем над дорогим имуществом, которое они передают армии.