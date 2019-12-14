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      Почему именно сейчас подходящее время похудеть: объяснения астролога

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      Почему сейчас благоприятное время для похудения / Depositphotos

      На данный момент Сатурн в Козероге, который, в такой позиции помогает не просто худеть, а полностью очистить организм для полного оздоровления.

      Сейчас самое время худеть и приобретать нужную форму для того, чтобы влезть в самое элегантное платье в новогоднюю ночь!

      На данный момент Сатурн в Козероге, который, в такой позиции помогает не просто худеть, а полностью очистить организм для полного оздоровления. Я точно не могу сказать, что в какие-то дни похудение будет как по взмаху волшебной палочки, но точно могу пообещать, что в благоприятные для этого периоды похудение и легче, и быстрее.

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      Сатурн и организм

      С 07.12.2019 - 31.12.2019 гормональный процесс может активизироваться и усилится аппетит. Это совершенно не значит, что ничего сделать будет с весом не возможно, и точно не должно нагонять страх выпить даже стакан воды. Зная в доскональности свой организм вы с легкостью можете "побороть" свои кг. Переходите на цитрусовые и на кисломолочные продукты. Лучше всего организм будет реагировать на картофельную и огуречную диету. Земные знаки Зодиака могут себе позволить диету кушая мороженное. (Таковая тоже существует) Козерог - земной знак, поэтому вам, представителям Земли, будет еще легче остальных. Как ни странно, злаки в сторону! А вместе с этим, долой мучное! (Сладкое не тронь! и не трону, в мелких дозах Сатурн не запрещает!)

      Те, кто входит в нижеперечисленные даты рождения под особой угрозой сейчас набрать вес :
      31.01.1970; 1.02.1970; 9.05.1970 ; 10.05.1970; 9.09.1970; 08.09.1970; 11.03.1971; 13.03.1971; 7.08.1972; 9.08.1972; 12.01.1973; 14.01.1973; 14.01.1974; 15.01.1974; 15.09.1975; 17.09.1975; 22.02.1977; 23.02.1977; 27.06.1978; 28.06.1978; 21.01.1982; 25.01.1982; 10.07.1982; 12.07.1982; 28.01.1987; 30.01.1987; 6.12.1990; 8.12.1990; 8.04.1991; 03.04.1991; 4.04.1992; 6.04.1992; 6.10.1993; 8.10.1993; 16.10.1993; 17.10.1993; 19.12.1993; 17.12.1993.

      До конца месяца самое "легкое" время для похудения. Главное, в этом полагаться на свое самочувствие и лунный календарь, который подскажет, когда, все же, лучше сделать разгрузочные дни, а когда делать напор на физическую тренировку.

      Автор: Рената Раевская
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Новогодние праздники Публикации Диеты
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