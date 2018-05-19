Почему Instagram опасен для девушек – психолог провел исследование

Девушки, которые уделяют много внимания соцсетям, считают, что чрезмерная худоба является привлекательной, поэтому не довольны своим телом и имеют комплексы.

Об этом заявил психолог Мартин Графф во время научной конференции в Ноттингеме, пишет Naked Science.

Он вместе с коллегами из Университета Южного Уэльса провел исследование, в котором приняли участие сотни студенток. Их разделили на четыре группы – в соответствии со временем, проведенного в социальных сетях (Facebook, Instagram и Pinterest). В первую группу попали девушки, которые тратили на них менее 30 минут в день, далее этот показатель увеличивался на полчаса. То есть респонденты четвертой группы проводили в соцсетях более полутора часов в день.

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Участницы должны были заполнить анкеты, на основе которой определяли 3 показателя: степень согласия с образом "идеального тела", степень обеспокоенности тем, как другие люди воспринимают их собственное тело, и мотивация к похудению.

Соответственно в результате исследования выяснили, что участники, которые проводили в соцсетях больше часа в день, имели самые высокие показатели во всех трех категориях.

"Мы показали, что частое посещение сервисов, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу и тому, какие усилия для этого необходимы", – заявил Графф.