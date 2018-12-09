Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео

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Кого украинцы видят главой Единой поместной церкви

Первый руководитель Единой поместной церкви – историческая фигура, которую выберут до конца декабря 2018 года. Кандидатуры будут выдвигать на Объединительном соборе, однако уже сейчас известны имена тех, за кого могут проголосовать. Согласно соцопросам, чаще всего вспоминают Филарета, которого поддерживают 30% украинцев. Однако 90 лет – это весьма почтенный возраст для руководителя новой церковной структуры. К тому же, его не поддерживают прихожане Московского патриархата.

Видео о том, кого хотят видеть украинцы во главе Единой церкви:

Стрельба и дерзкое ограбление в Киеве: детали инцидента

В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева неизвестные устроили перестрелку возле супермаркета на улице Сурикова. После инцидента его участники скрылись с места происшествия. 40-летнего водителя автомобиля Nissan Тараса ранили в правую ногу. По его словам, нападавшие стреляли из травматического оружия. По информации от правоохранителей, неизвестные в масках, которые стреляли возле "Мегамаркета", передвигались в автомобиле марки Volvo.

Видео о том, сколько денег украли злоумышленники и что еще было в машине:

Афера с платежками за газ: почему суммы к оплате завышенные

Украинцам приходят квитанции с завышенной суммой к оплате. Завышенные счета присылают частные облгазы, а таких в Украине большинство. 70% из них принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу. Например, если по счетчику нужно оплатить 700 гривен, то облгаз, ничего не объясняя, требует 1000. В "Нафтогазе" такие счета называют фиктивными. На самом деле поставщики перекладывают на плечи пользователей стоимость газа, который был утрачен во время транспортировки.

Видео об объяснении "Нафтогаза" и признании таких платежек незаконными:

Что будет с "евробляхами" и почему их выбрасывают на свалки у границ

Въехать транзитом на еврономерах в Украину теперь можно, только заплатив при въезде залог, который почти равен сумме растаможки. Поэтому водители просто начали оставлять свои "евробляхи" на границах – разграбленные, без колес и даже двигателей. Настоящая свалка "евроблях" возникла на границе с Венгрией, а на границе с Польшей, на пункте пропуска Шегини-Медика, с польской стороны – переполненные паркинги, которые еще неделю назад были пустыми. Проще теперь и пересечь границу: это можно сделать за 20 минут, а каких-то две недели назад приходилось ждать часами.

Видео о том, почему притихли владельцы "евроблях":

Чем заслужил телеканал "Интер" ордена и "коктейли Молотова"

6 декабря митрополит УПЦ МЦ Онуфрий наградил руководство и сотрудников телеканала "Интер", который часто агитирует против самостоятельной украинской церкви и рекламирует кремлевский вариант христианства, орденами "за труд на ниве духовного просвещения". Это не религиозный канал, а один из крупнейших вещателей Украины, и каждое утро там демонстрируют сюжеты о паломниках, монахах и церковных связях с Россией. А каждую субботу в эфир выходит 10-минутная программа "Слово предстоятеля", которую ведет глава Московского патриархата. За такую пропаганду Онуфрий в долгу не остался. Одним работникам телеканала "Интер" вручили Орден Нестора Летописца, другим – медали Князя Владимира.

Видео о том, сколько миллионов украинцев ежедневно смотрят "Интер" и почему здание "Интера" забросали "коктейлями Молотова":