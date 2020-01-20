Почему Иран не отдает черные ящики и стоит ли ожидать судьбы MH17: эксперт о катастрофе МАУ

Иран должен отдать черные ящики Украине, в случае если этого не произойдет – придется идти на переговоры или же поднимать вопрос в суде.

О черных ящиках

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам международной политики Илия Куса.

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По его словам, Иран все же отдаст Украине черные ящики.

"Они анонсировали, что сделают это, когда завершат весь анализ, который они считают для себя целесообразным. Они имеют на это полное право, поскольку по международному законодательству, страна, на территории которой произошла авиакатастрофа может проводить расследование как захочет, с кем захочет и сколько захочет. Поэтому, соответственно, Украине нужно ждать, пока они отдадут", – пояснил Куса.

Он добавил: в случае, если после расшифровки они не будут отдавать ящики, тогда это уже станет проблемой. "Это нужно решать в переговорах, в худшем варианте – в суде", – сказал эксперт.

О МН17

Также Куса подчеркнул, что авиакатастрофа МН17 не является удачной аналогией, поскольку тогда самолет был сбит в зоне боевых действий.

"Сторона, которая его сбила, не признает свою вину, поэтому собственно и идут суды. Иран взял на себя полную политическую ответственность за авиакатастрофу, поэтому, соответственно, судов здесь, вероятнее всего, не будет. Будут определенные переговоры о порядке и суммах финасновой компенсации. Политическую ответственность они уже признали и сегодня представитель Ирана передал официальное письмо украинскому правительству", – отметил эксперт.

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Сбитие Россией самолета рейса MH17 на Донбассе / инфографика 24 канала

О действиях украинских властей и компенсации

По словам Кусы, у украинской власти сейчас есть три главных задачи:

► Добиться финансовой компенсации, договориться о соответствующих суммах, о порядке выплаты.

► Добиться, чтобы были наказаны виновные в этой авиакатастрофе.

► Завершить технически, формально, юридически расследование авиакатастрофы. Сделать финальный отчет.

Кратко об авиакатастрофе МАУ в Иране

Утром 8 января самолет Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ летел из Тегерана в Киев. Вскоре после взлета он потерпел крушение.

Погибли все 176 человек, находившихся в самолете, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажиров).

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

16 января идентификация 11 тел погибших украинцев завершилась. Их всех уже доставили в Украину. Прощание с жертвами трагедии прошло 19 января. Большинство погибших похоронят на Киевщине.

Иран сначала заявил, что не будет передавать черные ящики на экспертизу компании Boeing, а попробует расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте.



Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала