Почему Иран скрывает атаку на самолет МАУ: версия украинского журналиста

Заявления лидеров ряда государств – США, Канады, Великобритании, Австралии – о том, что самолет МАУ под Тегераном был сбит Ираном ошибочно – это не результат ознакомления с агентурными данным и не данные спутниковой разведки.

То, что речь идет не про агентурные данные, свидетельствует факт слаженности заявлений иностранных лидеров. А о том, что это не результат спутниковой разведки, свидетельствует отсутствие публикации снимков, написал в фейсбуке журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Данные о запуске 2 ракет по украинскому самолету распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система "Эшелон", отметил журналист. Система направлена ​​на считывание и анализ всей возможной информации по всем видам телекоммуникационных систем во всем мире.

"Системы наблюдения и прослушивания устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных туннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных каждую минуту. И в нужный момент это срабатывает", – пояснил Бутусов.



Главные версии причин катастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Почему Украина не сможет использовать это обстоятельство

Однако Украина не сможет использовать это обстоятельство, убежден журналист. По его информации, "Эшелон" не хочет раскрывать свои источники: там молчат о том, где и на каком уровне они проникли в системы связи Ирана.

Кроме того, далеко не каждый разговор можно закрепить процессуально и использовать в суде.

По мнению журналиста, НАТО, вероятно, покажет только выдержки информации, без детализации. Ведь хотя Украина глобально и участвует в обмене информацией с Альянсом, уровень доступа у страны невысок.

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Обломки самолета МАУ, разбившегося в Иране / Фото Getty Images

Кто на самом деле сбил самолет

Бутусов написал, что самолет был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Журналист не сомневается в том, что они будут скрывать свою причастность к содеянному. При том, что КСИР может прямо влиять на любые органы власти в Иране.

"КСИР – ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет перед предстать судом", – написал журналист.

Он отметил, что война с США – один из инструментов иранской внешней политики. Иран – страна, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть большие шиитские общины.

Отвечать за преступление никто не хочет, так как это может привести к позорным разбирательствам, выплате многомиллиардных компенсаций.

Ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать,

– добавил Бутусов.

Кроме того, руководство Ирана осознает, что прямых доказательств Запад пока не сможет предъявить. Значит впереди долгий суд, а за это время Иран может выстроить свою линию защиты. Для этого Тегеран начал кампанию дезинформации и поспешил обвинить Украину, бездоказательно заявив о "технических причинах катастрофы".

Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении Boeing с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов,

– резюмировал журналист.

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Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране

Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране вблизи Тегерана. Авиасудно следовало в Борисполь.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажира.

После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.

На месте аварии работают украинские и иностранные специалисты: расследуют причины катастрофы и планируют вернуть тела погибших украинцев домой.



Маршрут самолета МАУ и место его крушения / Инфографика 24 канала

Возможные причины катастрофы самолета МАУ

Возгорание двигателя – предварительная версия причины катастрофы от аэропорта Имама.

– предварительная версия причины катастрофы от аэропорта Имама. Возгорание самолета-за технических проблем – данные предварительного отчета иранской организации гражданской авиации. Там уточнили, что пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.

Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Ошибка экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.

Удар ракетой, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Ракета могла быть запущена неумышленно.

российского производства. Вроде остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Ракета могла быть запущена неумышленно. Версии об ударе ракетой возразила Организация гражданской авиации Ирана.

Самолет на самом деле сбила иранская ракета – вероятно, непреднамеренно. Такие данные исследований озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон и Мориссон.

В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы : 4 из них открытые, а 3 "закрытые". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока идет расследование.

: 4 из них открытые, а 3 "закрытые". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока идет расследование. Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет подтверждения от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.



Страны, которые считают, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой / Инфографика 24 канала