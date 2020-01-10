Почему Иран скрывает атаку на самолет МАУ: версия украинского журналиста
Заявления лидеров ряда государств – США, Канады, Великобритании, Австралии – о том, что самолет МАУ под Тегераном был сбит Ираном ошибочно – это не результат ознакомления с агентурными данным и не данные спутниковой разведки.
То, что речь идет не про агентурные данные, свидетельствует факт слаженности заявлений иностранных лидеров. А о том, что это не результат спутниковой разведки, свидетельствует отсутствие публикации снимков, написал в фейсбуке журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
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Данные о запуске 2 ракет по украинскому самолету распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система "Эшелон", отметил журналист. Система направлена на считывание и анализ всей возможной информации по всем видам телекоммуникационных систем во всем мире.
"Системы наблюдения и прослушивания устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных туннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных каждую минуту. И в нужный момент это срабатывает", – пояснил Бутусов.
Главные версии причин катастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Почему Украина не сможет использовать это обстоятельство
Однако Украина не сможет использовать это обстоятельство, убежден журналист. По его информации, "Эшелон" не хочет раскрывать свои источники: там молчат о том, где и на каком уровне они проникли в системы связи Ирана.
Кроме того, далеко не каждый разговор можно закрепить процессуально и использовать в суде.
По мнению журналиста, НАТО, вероятно, покажет только выдержки информации, без детализации. Ведь хотя Украина глобально и участвует в обмене информацией с Альянсом, уровень доступа у страны невысок.
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Обломки самолета МАУ, разбившегося в Иране / Фото Getty Images
Кто на самом деле сбил самолет
Бутусов написал, что самолет был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Журналист не сомневается в том, что они будут скрывать свою причастность к содеянному. При том, что КСИР может прямо влиять на любые органы власти в Иране.
"КСИР – ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет перед предстать судом", – написал журналист.
Он отметил, что война с США – один из инструментов иранской внешней политики. Иран – страна, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть большие шиитские общины.
Отвечать за преступление никто не хочет, так как это может привести к позорным разбирательствам, выплате многомиллиардных компенсаций.
Ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать,
– добавил Бутусов.
Кроме того, руководство Ирана осознает, что прямых доказательств Запад пока не сможет предъявить. Значит впереди долгий суд, а за это время Иран может выстроить свою линию защиты. Для этого Тегеран начал кампанию дезинформации и поспешил обвинить Украину, бездоказательно заявив о "технических причинах катастрофы".
Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении Boeing с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов,
– резюмировал журналист.
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Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране вблизи Тегерана. Авиасудно следовало в Борисполь.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажира.
- После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.
- На месте аварии работают украинские и иностранные специалисты: расследуют причины катастрофы и планируют вернуть тела погибших украинцев домой.
Маршрут самолета МАУ и место его крушения / Инфографика 24 канала
Возможные причины катастрофы самолета МАУ
- Возгорание двигателя – предварительная версия причины катастрофы от аэропорта Имама.
- Возгорание самолета-за технических проблем – данные предварительного отчета иранской организации гражданской авиации. Там уточнили, что пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.
- Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
- Ошибка экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.
- Удар ракетой, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Ракета могла быть запущена неумышленно.
- Версии об ударе ракетой возразила Организация гражданской авиации Ирана.
- Самолет на самом деле сбила иранская ракета – вероятно, непреднамеренно. Такие данные исследований озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон и Мориссон.
- В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы: 4 из них открытые, а 3 "закрытые". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока идет расследование.
- Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет подтверждения от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.
Страны, которые считают, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой / Инфографика 24 канала