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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Почему Иран скрывает атаку на самолет МАУ: версия украинского журналиста

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      Место катастрофы самолета МАУ в Иране / Getty Images

      Заявления лидеров ряда государств – США, Канады, Великобритании, Австралии – о том, что самолет МАУ под Тегераном был сбит Ираном ошибочно – это не результат ознакомления с агентурными данным и не данные спутниковой разведки.

      То, что речь идет не про агентурные данные, свидетельствует факт слаженности заявлений иностранных лидеров. А о том, что это не результат спутниковой разведки, свидетельствует отсутствие публикации снимков, написал в фейсбуке журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

      Важно: В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так

      Данные о запуске 2 ракет по украинскому самолету распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система "Эшелон", отметил журналист. Система направлена ​​на считывание и анализ всей возможной информации по всем видам телекоммуникационных систем во всем мире.

      "Системы наблюдения и прослушивания устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных туннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных каждую минуту. И в нужный момент это срабатывает", – пояснил Бутусов.

      причини катастрофи літака МАУ Іран
      Главные версии причин катастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Почему Украина не сможет использовать это обстоятельство

      Однако Украина не сможет использовать это обстоятельство, убежден журналист. По его информации, "Эшелон" не хочет раскрывать свои источники: там молчат о том, где и на каком уровне они проникли в системы связи Ирана.

      Кроме того, далеко не каждый разговор можно закрепить процессуально и использовать в суде.

      По мнению журналиста, НАТО, вероятно, покажет только выдержки информации, без детализации. Ведь хотя Украина глобально и участвует в обмене информацией с Альянсом, уровень доступа у страны невысок.

      К теме: Еще одна страна поддержала версию, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета

      катастрофа літака МАУ в Ірані фото з місця аварії уламки літака
      Обломки самолета МАУ, разбившегося в Иране / Фото Getty Images

      Кто на самом деле сбил самолет

      Бутусов написал, что самолет был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Журналист не сомневается в том, что они будут скрывать свою причастность к содеянному. При том, что КСИР может прямо влиять на любые органы власти в Иране.

      "КСИР – ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет перед предстать судом", – написал журналист.

      Он отметил, что война с США – один из инструментов иранской внешней политики. Иран – страна, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть большие шиитские общины.

      Отвечать за преступление никто не хочет, так как это может привести к позорным разбирательствам, выплате многомиллиардных компенсаций.

      Ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать,
      – добавил Бутусов.

      Кроме того, руководство Ирана осознает, что прямых доказательств Запад пока не сможет предъявить. Значит впереди долгий суд, а за это время Иран может выстроить свою линию защиты. Для этого Тегеран начал кампанию дезинформации и поспешил обвинить Украину, бездоказательно заявив о "технических причинах катастрофы".

      Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении Boeing с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов,
      – резюмировал журналист.

      Читайте также: Россия не считает Иран виновным в авиакатастрофе самолета МАУ

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране

      • Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране вблизи Тегерана. Авиасудно следовало в Борисполь.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажира.
      • После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.
      • На месте аварии работают украинские и иностранные специалисты: расследуют причины катастрофы и планируют вернуть тела погибших украинцев домой.

      місце катастрофи літака МАУ Іран мапа падіння літака
      Маршрут самолета МАУ и место его крушения / Инфографика 24 канала

      Возможные причины катастрофы самолета МАУ

      літак МАУ в Ірані збила ракета
      Страны, которые считают, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Журналисты Иран Жертвы НАТО Катастрофа Расследования Новости США Новости России
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