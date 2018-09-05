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Почему исчезают полезные привычки во время отпуска и как с этим бороться

93 Читати новину українською
Почему исчезают полезные привычки
Почему исчезают полезные привычки / eatbook.sg

Бывает, человек долго так очень настойчиво работает над полезными привычками, приучает организм к этому, а как только поехал в отпуск – все исчезает.

Специалист по формированию привычек и изменением образа жизни Екатерина Акулич объясняет, почему это возникает и как с этим бороться, пишет Lifehacker.

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1. Исчезновение триггера

Все потому, что привычки связывают с триггерами (контекстом). К примеру, вы делаете утреннюю зарядку, пока кофе варится. А когда вы уехали в отпуск, то триггер и привычка исчезли.

Зникає тригер – зникає звичка
Исчезает триггер – исчезает привычка

Чтобы избежать этого привязывайте привычку к супертригерам. К примеру, чистка зубов, к которой можно привязать утреннюю зарядку.

2. Социальное окружение

Если вы привыкли ложиться и просыпаться в определенное время, а развлекательная программа предлагает ночные клубы и общения с коллегами до ночи, то существует угроза нарушения режима дня.

Чтобы разрешить ситуацию, попробуйте подыскать альтернативные варианты общения. К примеру, можно встретиться с важными людьми во время завтрака или обеда. Иногда друзья или коллеги предлагают остаться еще на часок, а вам неловко отказывать. Попробуйте продумать различные ситуации и найти соответствующую формулировку отказа, чтобы никого не обидеть.

3. Физическое окружение

Привычки исчезают из-за изменения физического окружения. К примеру, вы ходите в магазины, где продается правильная еда. А во время отпуска отели предлагают посетителям шведский стол, на котором, в частности, есть жареные блюда. Можно попробовать продержаться несколько дней, но впоследствии вы не выдержите и подвергнетесь искушению.

Попередньо прийміть рішення, що будете їсти
Предварительно примите решение, что будете есть

Подумайте, так ли это критично, если же нет – не заморачивайтесь. Главное после отпуска вернуться к здоровому образу жизни. Если же это критично – то попробуйте принять решение, что есть и сколько, прежде чем увидите все разнообразие блюд.

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Теги: LifeStyle Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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