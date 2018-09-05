Почему исчезают полезные привычки во время отпуска и как с этим бороться
Бывает, человек долго так очень настойчиво работает над полезными привычками, приучает организм к этому, а как только поехал в отпуск – все исчезает.
Специалист по формированию привычек и изменением образа жизни Екатерина Акулич объясняет, почему это возникает и как с этим бороться, пишет Lifehacker.
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1. Исчезновение триггера
Все потому, что привычки связывают с триггерами (контекстом). К примеру, вы делаете утреннюю зарядку, пока кофе варится. А когда вы уехали в отпуск, то триггер и привычка исчезли.
Исчезает триггер – исчезает привычка
Чтобы избежать этого привязывайте привычку к супертригерам. К примеру, чистка зубов, к которой можно привязать утреннюю зарядку.
2. Социальное окружение
Если вы привыкли ложиться и просыпаться в определенное время, а развлекательная программа предлагает ночные клубы и общения с коллегами до ночи, то существует угроза нарушения режима дня.
Чтобы разрешить ситуацию, попробуйте подыскать альтернативные варианты общения. К примеру, можно встретиться с важными людьми во время завтрака или обеда. Иногда друзья или коллеги предлагают остаться еще на часок, а вам неловко отказывать. Попробуйте продумать различные ситуации и найти соответствующую формулировку отказа, чтобы никого не обидеть.
3. Физическое окружение
Привычки исчезают из-за изменения физического окружения. К примеру, вы ходите в магазины, где продается правильная еда. А во время отпуска отели предлагают посетителям шведский стол, на котором, в частности, есть жареные блюда. Можно попробовать продержаться несколько дней, но впоследствии вы не выдержите и подвергнетесь искушению.
Предварительно примите решение, что будете есть
Подумайте, так ли это критично, если же нет – не заморачивайтесь. Главное после отпуска вернуться к здоровому образу жизни. Если же это критично – то попробуйте принять решение, что есть и сколько, прежде чем увидите все разнообразие блюд.
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