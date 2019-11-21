Почему из "Слуги народа" исключили Скороход и Полякова, а другие нарушители остались в должности

О причинах исключения нардепов из фракции и попытках коррупции в новом парламенте – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Исключение нардепов из "Слуги народа"​

Нардепа президентской партии Анну Скороход исключили из фракции. Такая же участь постигла и Антона Полякова. Решение об их исключении приняли на заседании фракции.

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Официальная причина – нарушение договоренностей о совместной позиции, а также значительное количество прогулов. Сами же изгнанники не видят законных причин для их исключения и один за другим "сливают" компромат на "слуг народа". Например, Антон Поляков рассказал журналистам о том, что председатель Офиса Президента Андрей Богдан вызывает нардепов "на ковер". Там он требует объяснений отказов голосования за законопроекты.



Анна Скороход

Итак, мы видим первые исключения из фракции. Для многих людей – это плохой сигнал, что в партию взяли не тех людей. Другие говорят, что это – политическое преследование нардепов.

– Почему исключаем депутатов? У нас достаточно большая фракция, и мы о чем-то договаривались, когда начинали работать. Договаривались в Трускавце, договаривались, когда принимали участие в выборах.

– Что произошло? Мы принимаем тяжелые законы. Например, закон о земле. Очень просто сказать: "Вы знаете, я поговорил со своими избирателями, я не буду голосовать. Вот эта фракция будет голосовать, а я – нет".

Сколько таких людей?

– По ФОПам – это было 5 человек, по рынку земли – 15. Они сказали, что не хотят голосовать. Мы договаривались, что внутри фракции мы можем спорить как угодно. Каждый имеет право на собственную точку зрения. Но когда приходит время принимать решение, мы – едины в голосовании. Если мы посмотрим, как голосует Поляков, он в основном голосует не так, как фракция.

– Все депутаты фракции "Слуга народа" должны выполнить программы собственно партии, помочь правительству и выполнить программу президента. Если ты это не делаешь, то невозможно работать во фракции, после этого выходить и говорить: "Смотрите, я молодец, а они все плохие. Я не проголосовал, я вас слышу, а они все вас не слышат". Но тебя выбрала именно "Слуга народа". Ты взял наш бренд, бренд нашего президента и победил.



О причинах исключения нардепов из фракции

То есть исключили тех, кто неправильно голосовал?

– Мы исключили тех, кто не соблюдает дисциплину, публично критикует собственную фракцию. Мы исключили тех людей, которые не могут быть нашей командой.

Но эти вопросы, которые ставит электорат, если почитать социальные сети, говорят о том, что это не первый скандал в "Слуге народа". Был депутат, который переписывался с женщинами легкого поведения в сессионном зале. Другой обещал через заместителя генерального прокурора решать какие-то вопросы, связанные с сахарным бизнесом. На все это не было реакции фракции. А здесь два человека проголосовали не так, как решила фракция. Почему не было реакции на другие нарушения?

– По каждому вопросу было наказание. По кнопкодавам: они отказались от зарплаты и публично извинились. Они доложили свою позицию на фракции. Мы действительно поняли, почему они так сделали. Мы очень просим никого больше так не делать. Это очень важно. После этого мы уже приняли закон, который не позволяет им голосовать другими карточками. Это будет гораздо более суровое наказание, чем лишение зарплаты на один месяц.

Сфотографировали переписку Медяника, где он обещал "порешать" вопрос заместителя генпрокурора.

– Что именно имел господин Медяник? Мы общались на фракции лично. У него была информация о коррупции в государственном предприятии. Там действительно была продажа сахара по очень низкой цене. И там действительно была приватизация океана, к которому большой вопрос. Когда к нему обратились, он действительно хотел решить вопрос. Мы после этого собирали всю фракцию, разговаривали о его поведении. Во-первых, он показал нам полиграф, где там нет финансовой мотивации заниматься этим вопросом. Во-вторых, мы ему объяснили: "Уважаемый, ты как народный депутат, что для тебя общение с генеральным прокурором". Ты должен прийти и сказать: "Мы знаем о фактах коррупции на государственных предприятиях".



Депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец

– Мы просим прозрачного расследования. Если у вас есть проблемы на законодательном уровне, мы должны вам помочь. Мы можем изменить кодекс уголовный и другие законы, которые вам не помогают провести прозрачное расследование и наказать виновных". За это мы не можем исключить Медяника. Он выполняет программу партии, и он хочет помочь обществу в борьбе с коррупцией. Что касается переписки – это действительно большой позор, когда он это сделал в рабочее время. И фракция приняла решение, что он не может быть председателем комитета.

А кто займет его место?

– Это будет открытый конкурс. Это будут праймериз в "Слуге народа". Следующая неделя – это работа в комитетах и ​​с избирателями. Я считаю, что выборы пройдут через 2 недели и будет новый председатель. Мы каждый кейс разбирали. Мы понимаем, кто является командным игроком, а кто нет. Я очень прошу общество разделять господина Медяника и разделять даму Скороход и господина Полякова. Медяник действительно хотел помочь, а госпожа Скороход после того, как она не голосовала в очень важном и проблемном для нас вопросе, выходит и говорит: "Я хорошая, все остальные плохие". Так оно не работает.

Что известно о причинах исключения Скороход?

Анна Скороход попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования по законопроекту №2239-1 нардепка расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".



Смотрите видео: Депутат Анна Скороход расплакалась в Раде

"Зарплаты в конвертах" слуг народа​

Действительно ли часть нардепов получает зарплату в конвертах? И как на это реагируют первые лица государства?

– Об этом дал много комментариев господин Арахамия. Во фракции сейчас 250 депутатов и ни одного официального подтверждения этому факту нет. У нас для наблюдения за нардепами есть НАБУ, САП, ГБР и другие органы. И если есть проблема, то ее нужно решать профессионально – они должны написать заявление, предоставить подтверждение. Отмечу, что депутаты могут потерять неприкосновенность с 1 января 2020 года.

Была еще одна история, где были подозрения о возможном подкупе депутатов. При рассмотрении коррупционной схемы "площадок Яценко" некоторые нардепы отказались голосовать за отмену этой схемы. Так были ли нардепы объективными?

– Здесь нужно вернуться к истории: есть такой депутат Яценко, который в Prozorro сделал "площадки". Это тендерная палата, которая обслуживала все государственные закупки. После того, как появилась система Prozorro, при принятии бюджета Верховная Рада восьмого созыва проголосовала, что все операции по продаже недвижимости идут через эти "площадки".

Как работает схема "площадок Яценко"?

Между оценщиком недвижимости и Фондом госимущества в закон втулили посредника – электронную площадку (ЭП). С тех пор оценщик должен направлять свои отчеты на сайт посредника. А потом тот передавал его в базу. Ранее оценщики тоже отчитывались перед Фондом, но напрямую и бесплатно, через портал, который администрировал сам Фонд. А новые площадки оказались платными. Причем платить приходилось дважды: раз оценщикам, чтобы зарегистрировать каждый отчет, и еще раз – нотариусам, просто за то, чтобы посмотреть, есть ли он в базе.



Как работает схема "площадок Яценко"

Это были времена президентства Петра Порошенко. При принятии бюджета не хватало голосов, потому Порошенко с Гройсманом решили сделать политическую взятку группе "Возрождение" и одному из депутатов дали на "разграбление" деньги украинцев – эти тендерные "площадки".

– Мы видим пример политической коррупции, когда для принятия важного закона идет подкуп через создание коррупционного "нового рынка". После того, как сформировалась Верховная Рада, я считал, что мы достаточно быстро сможем это изменить.

Больше о том, как работает схема "площадок Яценко" и сколько на этом удалось заработать – читайте здесь

– После того, как мы подняли вопрос о том, что мы будем ломать эту систему, началась активная массовая работа с народными депутатами. Нам объясняли, что "площадки Яценко" – это действительно плохо.

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