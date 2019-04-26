12:36
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование

      ЦРУ 40 Читати новину українською

      Иванковская теплоэлектростанция стоила 25 миллионов евро. Это первая в Украине ТЭС на твердом биотопливе – дровах. В теории проект выглядел очень привлекательно – возобновляемая энергия, современные технологии, рабочие места. В реальности – на сожжении лесов зарабатывает кипрский оффшор, а окружающие села посыпают радиоактивным пеплом.

      На эту ТЭС Бутенко потратил 10 миллионов евро, остальные 15 миллионов – предоставил в кредит Европейский банк реконструкции и развития. В теории все просто – сжигают лес, получают электроэнергию, продают по особому "зеленому тарифу". Но в реальности оно выглядит немного по-другому.

      Читайте также: Заоблачные счета: о махинации "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый

      Сначала представители СМИ не поверили местным жителям, которые говорили, что их засыпает радиоактивным пеплом. Но все изменил один документ – протокол исследований золы станции.

      О чем говорится в документе?
      Удельную активность золы измеряли с Цезием-137 и Стронцием-90. Получилось 4 тысячи и 6 тысяч 700 баккерелей (единица измерения радиоактивности – 24 канал) на килограмм. Однако, если удельная активность вещества превышает 10 тысяч баккерелей на килограмм – то это уже радиоактивные отходы.

      Первую часть Иванковской ТЭС запустили в 2014 году. А уже в январе 2017 местные жители сняли на видео сажу, рассыпанную по снегу в радиусе нескольких километров от станции. Но это была не просто сажа, то был самый настоящий радиоактивный пепел.

      Іванківська теплоелектростанція

      Иванковская теплоэлектростанция

      Казалось бы грандиозный скандал – теплоэлектростанция посыпает радиоактивным пеплом целый райцентр, но никто ничего не сделал – никаких последствий. Электростанция продолжила работать, как ни в чем не бывало.

      Мы, как жители Иванкова, сделали все возможное, чтобы это преступление, по факту уже, не состоялось. Мы проводили митинги, ездили под Администрацию Президента, подавали заявления и тому подобное. Все, что надо было, от нас зависящее, мы сделали,
      – ответил депутат Иванковского районного совета Сергей Грищенко.

      Иванковский район – это Чернобыльская зона. От райцентра до границы зоны отчуждения – менее 30 километров. Эту ТЭС построили именно для того, чтобы сжигать чернобыльский лес, утверждает Грищенко. А следовательно, весь его пепел радиоактивный.

      Жители Иванкова показали, как село засыпает золой: видео

      На Кольцевом массиве в Иванкове журналистов сразу окружили люди. К теплоэлектростанции отсюда максимум полтора километра. Один из жителей, Александр, говорит: как ветер дует со стороны ТЭС, то можно задохнуться дымом. Последний раз это произошло в конце марта 2019 года. Но это случается постоянно – иногда раз в месяц, иногда реже.

      Пока журналисты 24 канала разглядывали золу, рядом остановился черный джип директора станции – Сергея Бойко. Он – генеральный директор станции и человек Михаила Бродского. Когда-то Бойко работал в его партийных структурах, а также был директором Киевского речного порта, именно в то время, когда его начали связывать с Бродским.

      Сергій Бойко (ліворуч)

      Сергей Бойко (слева)

      Местные депутаты утверждают, что лес на ТЭС везут из бывшего Чернобыльского района, с пилорамы в Дитятках. Дитятки – последний населенный пункт перед зоной отчуждения, именно здесь – главный КПП в Чернобыль.

      Журналисты выяснили, что чернобыльский лес в Иванков массово не возят. Но станция действительно засыпает все поля вокруг пеплом. Хотя на ТЭС должен стоять фильтр для очистки выбросов, его там просто нет. Эколог теплоэлектростанции оправдывается: случился форс-мажор – война.

      Читайте также: как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео

      ТЭС и сегодня работает, дымит, рычит и сыплет пеплом. Хорошо хоть не радиоактивным – ведь после 2017 года показатели в исследованиях не превышали критических значений.

      Государство просто сделало вид, что ничего такого не было. Протокол о радиоактивном пепле – достоверный, как признала сама компания, потому что предыдущие владельцы были непорядочные. Хотя по документам собственник не менялся, просто менеджером стал человек связана с Бродским. Но государству все равно не до этого дела. Никаких последствий за радиоактивные выбросы, и сейчас никто не давит на ТЭС, чтобы там включили наконец то фильтр.

      blog_ava
      Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину
      сегодня
      13156
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Экология Электроэнергия Новости Киева ЦРУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: ждали признания "республик", а не фрагментов в виде паспортов
      сегодня , 12:01 Письмо из Луганска: ждали признания "республик", а не фрагментов в виде паспортов
      Ольга Черненко 318
      Припять: город утраченного будущего
      сегодня , 11:30 Припять: город утраченного будущего
      Андрій Шляхтін 15175
      Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      сегодня , 11:00 Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      Юлія Михайлова 255
      Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса
      сегодня , 10:48 Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса
      456
      Евроинтеграция и новый президент Зеленский: как проверить, что все идет по плану
      сегодня , 10:30 Евроинтеграция и новый президент Зеленский: как проверить, что все идет по плану
      Тетяна Бучок 193
      Как работает пограничная коррупционная схема
       24 мая 2016 , 22:20
      Украинское автолобби: кому и почему невыгодны низкие ставки за растаможивание
       8 сентября 2017 , 08:02
      Почему украинское стратегическое предприятие работает на страну-агрессора
       28 апреля 2017 , 08:05
      "Автоотжим" в законе: журналисты раскрыли новые схемы кражи авто
       13 сентября 2016 , 21:49
      Жгучий пепел "Виктории": как целый год ищут виновных и наказывают "стрелочников"
       14 сентября 2018 , 09:00
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
       30 ноября 2018 , 09:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук