Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование

Иванковская теплоэлектростанция стоила 25 миллионов евро. Это первая в Украине ТЭС на твердом биотопливе – дровах. В теории проект выглядел очень привлекательно – возобновляемая энергия, современные технологии, рабочие места. В реальности – на сожжении лесов зарабатывает кипрский оффшор, а окружающие села посыпают радиоактивным пеплом.

На эту ТЭС Бутенко потратил 10 миллионов евро, остальные 15 миллионов – предоставил в кредит Европейский банк реконструкции и развития. В теории все просто – сжигают лес, получают электроэнергию, продают по особому "зеленому тарифу". Но в реальности оно выглядит немного по-другому.

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Сначала представители СМИ не поверили местным жителям, которые говорили, что их засыпает радиоактивным пеплом. Но все изменил один документ – протокол исследований золы станции.

О чем говорится в документе?

Удельную активность золы измеряли с Цезием-137 и Стронцием-90. Получилось 4 тысячи и 6 тысяч 700 баккерелей (единица измерения радиоактивности – 24 канал) на килограмм. Однако, если удельная активность вещества превышает 10 тысяч баккерелей на килограмм – то это уже радиоактивные отходы.

Первую часть Иванковской ТЭС запустили в 2014 году. А уже в январе 2017 местные жители сняли на видео сажу, рассыпанную по снегу в радиусе нескольких километров от станции. Но это была не просто сажа, то был самый настоящий радиоактивный пепел.

Иванковская теплоэлектростанция

Казалось бы грандиозный скандал – теплоэлектростанция посыпает радиоактивным пеплом целый райцентр, но никто ничего не сделал – никаких последствий. Электростанция продолжила работать, как ни в чем не бывало.

Мы, как жители Иванкова, сделали все возможное, чтобы это преступление, по факту уже, не состоялось. Мы проводили митинги, ездили под Администрацию Президента, подавали заявления и тому подобное. Все, что надо было, от нас зависящее, мы сделали,

– ответил депутат Иванковского районного совета Сергей Грищенко.

Иванковский район – это Чернобыльская зона. От райцентра до границы зоны отчуждения – менее 30 километров. Эту ТЭС построили именно для того, чтобы сжигать чернобыльский лес, утверждает Грищенко. А следовательно, весь его пепел радиоактивный.

Жители Иванкова показали, как село засыпает золой: видео

На Кольцевом массиве в Иванкове журналистов сразу окружили люди. К теплоэлектростанции отсюда максимум полтора километра. Один из жителей, Александр, говорит: как ветер дует со стороны ТЭС, то можно задохнуться дымом. Последний раз это произошло в конце марта 2019 года. Но это случается постоянно – иногда раз в месяц, иногда реже.

Пока журналисты 24 канала разглядывали золу, рядом остановился черный джип директора станции – Сергея Бойко. Он – генеральный директор станции и человек Михаила Бродского. Когда-то Бойко работал в его партийных структурах, а также был директором Киевского речного порта, именно в то время, когда его начали связывать с Бродским.

Сергей Бойко (слева)

Местные депутаты утверждают, что лес на ТЭС везут из бывшего Чернобыльского района, с пилорамы в Дитятках. Дитятки – последний населенный пункт перед зоной отчуждения, именно здесь – главный КПП в Чернобыль.

Журналисты выяснили, что чернобыльский лес в Иванков массово не возят. Но станция действительно засыпает все поля вокруг пеплом. Хотя на ТЭС должен стоять фильтр для очистки выбросов, его там просто нет. Эколог теплоэлектростанции оправдывается: случился форс-мажор – война.

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ТЭС и сегодня работает, дымит, рычит и сыплет пеплом. Хорошо хоть не радиоактивным – ведь после 2017 года показатели в исследованиях не превышали критических значений.

Государство просто сделало вид, что ничего такого не было. Протокол о радиоактивном пепле – достоверный, как признала сама компания, потому что предыдущие владельцы были непорядочные. Хотя по документам собственник не менялся, просто менеджером стал человек связана с Бродским. Но государству все равно не до этого дела. Никаких последствий за радиоактивные выбросы, и сейчас никто не давит на ТЭС, чтобы там включили наконец то фильтр.