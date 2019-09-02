Почему экономика Украины резко выросла: Фурса назвал причины

Украинская экономика во втором квартале 2019 года показала рекордный рост. В апреле-июне ВВП вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экономист Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" назвал веские причины такого резкого роста.

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• Значительные цифры по сбору урожая зерновых

– А именно пшеницы, объемы которой превысили прошлогодние (на 1 августа) на 30%. Но беда в том, что глобальное потепление пока не позволило украинцам собирать три урожая пшеницы в год, а потому эффект будет ограниченным.

– До конца года главными культурами, которые повлияют на статистику сельхозсектора, будут кукуруза и подсолнечник. Перспективы по ним имеют не такой положительный вид: согласно последним оценкам USDA, надбавку к 2018 году можно ожидать в пределах 2-3%. А это значит, что таких значительных цифр по сельскому хозяйству по итогам года мы не получим, а значит и эффект роста ВВП по итогам года будет меньше.



Объемы собранной пшеницы превысили прошлогодние на 30%

• Увеличение доходов финансового сектора

– Без учета переоценок, списаний, отчислений в резервы, и неоперационной деятельности (которые в расчет реального ВВП не входят), прибыль банковской системы за квартал выросла примерно на 40% по сравнению с прошлым годом благодаря развитию потребительского кредитования и высших комиссий.

– Злую шутку с нами в этом случае сыграет статистика, ведь третий и четвертый кварталы 2018 года были для этого сектора уже существенно успешнее. А значит и эффекта, указанного в росте ВВП, уже не будет.



Прибыль банковской системы за квартал выросла примерно на 40%

• Прыжок в объемах розничной торговли

Фактор, который на самом деле выглядит основным и интересным, – это прыжок в объемах розничной торговли в июне текущего года на рекордные 13,6% за 18 месяцев. Во втором квартале 2019 года розничный товарооборот, а это простыми словами – торговля, увеличился на оценочные 13%, ускорившись почти в два раза по сравнению с первым кварталом.

Розничная торговля выросла на рекордные 13,6%

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

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