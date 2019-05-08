Почему Йованович увольняют с должности посла США в Украине: в Конгрессе сделали заявление

Двое демократов в Конгрессе США уверены, что досрочный отъезд посла США в Украине Мари Йованович может быть политически мотивированным шагом со стороны администрации президента Дональда Трампа.

В частности, лидер демократов в Палате Представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по международным делам Элиот Энгель обратились к администрации Трампа с требованием отменить решение о досрочном отъезде Йованович из Киева.

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Посол Йованович – преданная государственная служащая и дипломат высочайшего уровня, которая представляла США как при республиканских, так и при демократических администрациях. Решение отозвать ее – удар по политическим позициям. Понятно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным деятелям в лоббировании за увольнение посла,

– отметили конгрессмены.

Они убеждены, что отзыв Йованович в США более чем за два месяца до окончания ее пребывания в Украине вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию.

Накануне в Государственном департаменте США заявили, что Мари Йованович действительно вскоре покинет пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Дипломат завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Сейчас дата ее отъезда согласовывается. Однако, американская сторона уверяет, что команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством для укрепления партнерства.

Что известно про Мари Йованович? Она возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года, однако ее кандидатуру Сенат утвердил еще в июле. На посту главы американского диппредставительства Йованович заменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года. 23 числа дипломат прибыла в Украину и вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайку.



В конце марта сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять Мари Йованович с должности посла США в Украине. Также он намекнул, что он "шут среди послов". Причина такого поведения – критические замечания Йованович в сторону Белого дома.



Впоследствии, вокруг Йованович разгорелся громкий скандал в Украине. В частности, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".