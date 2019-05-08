09:33
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Схемы братьев Дубневичей: почему им выгодно, чтобы ТЭЦ на Львовщине не работали
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Почему Йованович увольняют с должности посла США в Украине: в Конгрессе сделали заявление

      137 Читати новину українською
      В Конгрессе США считают решение об увольнении Йованович политически мотивированным
      В Конгрессе США считают решение об увольнении Йованович политически мотивированным / Фото из открытых источников

      Двое демократов в Конгрессе США уверены, что досрочный отъезд посла США в Украине Мари Йованович может быть политически мотивированным шагом со стороны администрации президента Дональда Трампа.

      В частности, лидер демократов в Палате Представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по международным делам Элиот Энгель обратились к администрации Трампа с требованием отменить решение о досрочном отъезде Йованович из Киева.

      Читайте также: Скандал с послом США в Украине: почему это выгодно Порошенко

      Посол Йованович – преданная государственная служащая и дипломат высочайшего уровня, которая представляла США как при республиканских, так и при демократических администрациях. Решение отозвать ее – удар по политическим позициям. Понятно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным деятелям в лоббировании за увольнение посла,
      – отметили конгрессмены.

      Они убеждены, что отзыв Йованович в США более чем за два месяца до окончания ее пребывания в Украине вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию.

      Накануне в Государственном департаменте США заявили, что Мари Йованович действительно вскоре покинет пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Дипломат завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Сейчас дата ее отъезда согласовывается. Однако, американская сторона уверяет, что команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством для укрепления партнерства.

      Что известно про Мари Йованович? Она возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года, однако ее кандидатуру Сенат утвердил еще в июле. На посту главы американского диппредставительства Йованович заменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года. 23 числа дипломат прибыла в Украину и вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайку.

      В конце марта сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять Мари Йованович с должности посла США в Украине. Также он намекнул, что он "шут среди послов". Причина такого поведения – критические замечания Йованович в сторону Белого дома.

      Впоследствии, вокруг Йованович разгорелся громкий скандал в Украине. В частности, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".

      blog_ava
      Гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      1283
      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      сегодня , 08:40 Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      Антон Голобородько 103
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      сегодня , 08:15 День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      Андрій Шляхтін 13904
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      7 мая , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      249
      Главные новости 7 мая: избрание председателя Антикоррупционного суда и новая выдумка России
      сегодня , 08:02 Главные новости 7 мая: избрание председателя Антикоррупционного суда и новая выдумка России
      772
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      7 мая , 22:30 Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      826
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Тимошенко ждет поздравления с Днем рождения
       27 ноября 2012 , 08:11 6
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      "Любимый игрок в истории Вест Хэма – Паоло Ди Канио", – Ярмоленко дал экспресс-интервью клубной пресс-службе
       12 августа 2018 , 09:00
      Нашествие крыс – болельщики Атлетико "тепло" встретили звездного голкипера
       9 февраля , 17:56
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук