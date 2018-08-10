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Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков

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Чай в пакетиках вреден
Чай в пакетиках вреден / hyser.com.ua

Хоть и пакетированный чай – это быстро и очень удобно, не стоит поддаваться искушению. Ведь материал пакетика может содержать вредные для здоровья вещества.

Обычно, пакетики изготавливают из целлюлозы, но чтобы он не рвался, его пропитывают синтетическими смолами, растворенными в ацетоне или спирте, передает 24apteka.

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Поэтому после этого бумага становится более прочной и устойчивой к механическим и температурным воздействиям. И через этот пакетик трудно визуально проверить его содержимое.

А производители этим и пользуются – в пакетик часто кладут мелкий чай сомнительного качества вместе с чайной пылью и усилители вкуса.

Просроченный чай оставляет на стенках чашки темный след и нет пенки, а если чай свежий, то на поверхности появляется небольшая пенка.

Кроме того, если пакетик с чаем заваривается очень быстро – в нем есть красители. Это можно проверить на стакане холодной воды – если вода сразу начнет окрашиваться, то их там очень много.

А в пакетированный "фруктовый" чай добавляют дешевые ароматизаторы, которые содержат токсичные вещества. Впоследствии они могут вызвать нарушение работы печени и увеличивают риск развития онкозаболеваний и бесплодия.

Поэтому лучше отдавайте предпочтение рассыпному натуральному чаю.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье
Источник: 24 Канал
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