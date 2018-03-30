Почему каждый киевский ТРЦ может стать братской могилой

На днях мир всколыхнула новость об ужасном пожаре в ТРЦ российского города Кемерово. А какова ситуация с пожарной безопасностью в киевских торгово-развлекательных центрах? Этот вопрос обсуждали на пресс-конференции в Голос.ua.

Безопасны ли киевские ТРЦ?

Украину и Россию связывают не только так называемые "братские отношения", но и общие государственные строительные нормы (ГСН). Дело в том, что в действующем законодательстве Украины четко очерченных ГСН торгово-развлекательных центров не существует. Отсюда и все проблемы, считает архитектор Виктор Глиба.

Такого объекта, как торгово-развлекательный центр, в нашем законодательстве просто нет. Торговые и развлекательные центры разные по функции, имеют разные эвакуационные показатели по ширине и длине эвакуационных проходов и по системе пожарной безопасности. Скрестив носорога с бегемотом, что можно ожидать?

– прокомментировал Глиба.

По его данным, ни один из 125-ти киевских ТРЦ не соответствует на 100% государственным строительным нормам по степени огнестойкости. В частности, капитальные стены большинства центров сделаны из неподходящего материала. Поэтому про первый класс выносливости и речи быть не может. Поэтому будут сгорать они не за 150, а всего за 15 минут.

"Капитальные стены – это не металлически-алюминиево-пенопластовые перегородки. Ни одна наша перегородка в ТРЦ не сможет простоять более 15 мин. Как сработает и сигнализация, уже не будет иметь значения. Вы просто задохнетесь от пластика и звукоизолирующих материалов, применение которых запрещено в торговых центрах! " – отмечает архитектор.

Кроме этого, допустимой площади для торговых центров – 2,5 тыс. кв. м. – тоже не всегда соблюдаются. Некоторые ТРЦ достигают и 72 тыс. кв. м.

Полное выгорание здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошло именно из-за нарушения государственных строительных норм. Об этом заявил экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук. По его мнению, повторение кемеровского сценария абсолютно возможно в наших реалиях.

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Здание не должно сгорать полностью. Оно должно делиться на противопожарные отсеки. А в наших ТРЦ если есть эскалатор, которым можно подняться на все этажи, то по нему так же будет распространяться огонь. Если пожар будет на 1-м этаже, будут те же проблемы, которые сегодня так громко обсуждаем,

– прокомментировал эксперт.

Проблема в том, что каждый ТРЦ построен по индивидуальному проекту, отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

По его словам, ни один торгово-развлекательный центр в Киеве не соответствует всем требованиям пожарной безопасности. И основная задача – устранить нарушения как можно быстрее.

Если здание построено по всем нормам ГСН и собрано из негорючих или из устойчивых к высоким температурам материалов, это позволяет проще реагировать на такие чрезвычайные ситуации. Если же мы возьмем коробку, обошьем ее горючими материалами, не сделаем правильные эвакуационные выходы, то это будет братская могила,

– говорит Ткачук.

На очереди – внеплановые проверки

Мэр города Виталий Кличко дал указание провести внеплановые проверки всех ТРЦ.

Но по действующему законодательству визитов без предупреждения не стоит ожидать. Первыми будут проверять ТРЦ на счет устранения замечаний, в которых незадолго до этого уже были инспекции. Результаты будут освещаться в СМИ.

Если ситуация не изменилась, заведение не закроют, но передадут информацию в правоохранительные органы. Или ограничат работу торгового центра, это будет зависеть от решения суда.

В практике Ткачука подобные случаи не заканчивались закрытием. За нарушение владелец или балансодержатель заплатит административный штраф, а уголовную ответственность понесет только в случае трагедии.

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По данным Гринчука, на 2018-й год ГСЧС запланировала 38 тысяч проверок.

Однако, введенный в 2016-м мораторий на различные виды проверок существенно осложнил ситуацию.

Из-за моратория у нас больше человек отравились водкой, больше сгорело. Мы два года жили в сплошном хаосе. Имели три тысячи пожарных инспекторов, которые ничего не делали. А им платили зарплату. Объявив мораторий на разного рода государственный контроль, государство таким образом отказалось от выполнения своих функций,

– отметил экс-советник министра.

С 2018-го мораторий частично отменен.

Хватает ли пожарного оснащения?

В прошлом году на материально-техническое оснащение пожарно-спасательного подразделения выделили 6 млн гривен. В этом году выделено уже более 20 млн.

Сегодня в Киеве есть один 90-метровый и два 50-метровых подъемника для устранения пожаров. Большинство автолестниц, которыми пользуются спасатели, достигают 30-40 метров, сообщил Ткачук. По его мнению, с этим оборудованием удобно работать в старой части города.

Техника оснащается. Новое оборудование закупаем. Необходимости использования больших лестниц 68-64 метра в городе нет. Нам нужны мобильные 40-метровые, которых достаточно,

– отметил Ткачук.

Однако архитектор Глиба другого мнения.

Пожарные лестницы в Киеве еще советского образца. А нам рассказывают, что идем в Европу. Я хотел бы увидеть эту Европу с одной 90-метровой лестницей на четырёхмиллионный город. Такого города у них нет. У них даже города до миллиона имеют по 4 таких машины,

– считает он.

Кроме этого, высота зданий в Киеве не должна превышать 25 этажей. Выше ничего живого не должно быть.

Однако жилой комплекс "Александровский" на Севастопольской площади, является 28-этажным, сообщает Гринчук. И показывает сертификат, в котором указано, что дом якобы имеет 25 этажей.

"Вот подписи всех государственных чиновников о том, что все в норме. Это ряд преступников, которых надо посадить. Но не посадят никогда. Кроме запрещенной высоты, в доме есть горючий пенопласт, временные кабели, по которым не сработает ни сигнализация, ни система отвода дыма ", – говорит он.

Домов, которые превышают строительные нормы по высоте, четыре. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации люди станут заложниками. И никакие 40-метровые автолестницы не помогут.

Что делать в случае чрезвычайной ситуации?

Если произошел пожар или взрыв в ТРЦ, что делать при этом, рассказывает Роман Ткачук:

- необходимо позвонить 101;

- когда заходите в торговый центр, вы должны ориентироваться, где размещен эвакуационный выход, и в случае чрезвычайного происшествия нужно двигаться по направлению к нему;

- если двери эвакуационного выхода закрыты, нужно с помощью подручных средств ломать замки и выходить;

- для защиты дыхательных путей дышать нужно через одежду. Также специалист советует присесть на пол и двигаться вприсядку, ведь дым поднимается наверх.

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