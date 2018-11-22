Почему KFC открылся именно в Доме профсоюзов: объяснение эксперта

Открытие нового ресторана сети заведений быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве, что вызвало протесты, было стратегически важным бизнес-решением этого бизнеса в борьбе с главным конкурентом – американской сетью McDonald's.

Об этом рассказала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" (Киев) Ольга Насонова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что ресторан McDonald's в Киеве работает на улице Софийской возле Майдана Независимости, что совсем рядом со зданием, в котором открылся KFC.

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"Это момент стратегический с точки зрения конкуренции – есть конкурент в центре Киева – McDonald's, поэтому они появляются рядом со своим конкурентом", – пояснила эксперт.

Насонова добавила, что KFC, зайдя на рынок Украины в 2012 году и имея грандиозные планы, развивалась при этом все это время довольно медленно.

Причина проста – мало подходящих мест для открытий. McDonald's зашел еще в 1997 году и захватил все главные хорошие локации, а KFC зашел гораздо позже и ему остались фактически остатки. Для них важно стать в стратегически важных местах, где уже есть McDonald's. У вокзала, во многих ТРЦ рядом стоят McDonald's и KFC. На Майдане Независимости таких локаций уже нет... Дом профсоюзов – это фактически единственное место, где они пока еще могут открыться,

– пояснила эксперт.

При этом она отметила, что решение о дате открытия, которая совпала с годовщиной Евромайдана, скорее всего, является просчетом компании KFC.

"Если бы это было продумано специально, то это бы расценивалось, как чистый саботаж со стороны кого-то из работников компании", – добавила Насонова.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты возле Дома профсоюзов в связи с открытием в здании ресторана KFC: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".



Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем – брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.



Через некоторое время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента.

ПРОТЕСТЫ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?

В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвинили в поджоге дома правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.



По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.