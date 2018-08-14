Почему Киев имеет низкий рейтинг среди самых комфортных городов мира: комментарий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал результаты города в ежегодном рейтинге The Economist самых комфортных для проживания городов мира. Ведь оказалось, что в этот раз Киев занял 118 место в рейтинге, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

Об этом сообщила пресс-служба столичной власти.

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Как рассказал Виталий Кличко, не последнюю роль в формировании оценки комфортности жизни в рейтинге имеет ситуация с безопасностью в стране.

Даже несмотря на то, что в целом Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. Но для экспертов The Economist – это угроза, что в итоге влияет на оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит в целом в Украине,

– заявил мэр Киева.

Отметим, что Киев оказался в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) больше всего ухудшили свое положение.

Киев занял 118 место в рейтинге комфортных городов

"Я хочу обратить внимание, что в сравнении с прошлогодними результатами, наша столица поднялась в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 годах город занимал 131 позицию в рейтинге. И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести финал Лиги Чемпионов и Евровидения и увеличить поток туристов", – ответил Кличко.

Рейтинг The Economist состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Такая ситуация, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.

Напомним, журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Так, самым комфортным городом для жизни признана Вена.