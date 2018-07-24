Почему киевляне никак не могут оправиться из-за поднятия тарифов

Киев никак не может оправиться от тарифа в 8 гривен за проезд в общественном транспорте. Отметим, что год назад произошла масштабная коррупционная схема, пленником которой стал Киевский метрополитен. А сейчас пришло время платить по счетам.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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Как отметила журналистка, речь идет о двух миллиардах гривен.

По словам Татьяны Мартынюк, эта история началась еще 9 лет назад. "Тогда известный поклонник бабушек и глава "молодой команды" Леонид Черновецкий надумал осчастливить пассажиров киевского метро сотней новых вагонов. Начальное соглашение между мэрией и "Укррослизингом" составляло 1,3 миллиарда гривен", – отметила она.

В 2009 году госфиниспекция подтвердила – переплата по контракту составила 770 миллионов гривен! Ведь "Укррослизинг" продал метрополитену вагоны по 8 миллионов за штуку, тогда как рыночная стоимость составляла 6 миллионов 200 тысяч,

– заявила журналистка.

Мартынюк рассказала, что разгребать грехи предшественников почти 10-летней давности теперь придется нам с вами, а виноваты мы теперь бизнесмену Павлу Фуксу, который с 2017 года стал бенефициаром этой прекрасной компании.

"Далеко не каждый разбирается в тонкостях заключенных когда-то столичными властями контрактов, но платить за это приходится. Ведь сначала надо рассчитаться по долгам. Вот теперь мы знаем, за что скидываемся метрополитену по 8 гривен", – добавила журналистка.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 24 июля 2018