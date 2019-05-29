Почему китайская мафия участвовала в войне и как они сбывали наркотики: интересные факты

Начиная с 17 века, тайные братства и организации были неотъемлемой частью жизни Китая. Своего рода серый кардинал, который еще с императорских времен решал ход войн, противостоял коммунистическому режиму и свободно оперировал в мирное время. Китайские братства, которые берут свое начало еще у буддистских монахов "Неба и Земли", сегодня больше известны как "Триады".

История основания Chinese Triads

Название "Триады" закрепилось только на западе, преимущественно в США. А вот китайцы, из-за криминальной деятельности банд придумали для них другое имя – "Хейшехуэй" – "черное общество".



Символ "Триады" – треугольник

История "Триад" начинается на востоке Китая в провинции Фуцзянь. В 18 веке этот регион был заселен крестьянами, которые становились легкой добычей для грабителей. Чтобы хоть как-то уберечь себя от постоянного рэкета и вымогательств, люди объединялись в так называемые братства. Цель была одна – когда нападали на одного – на защиту становилась целая банда. В состав таких объединений входили самые низкие слои населения провинции Фуцзянь.

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Созданные объединения, которые должны были помешать грабителям и глазом не моргнули, как сами начали заниматься уголовной деятельностью. Сначала они шантажировали богатых и отдавали награбленное бедным. Но с течением времени, их деятельность переросла в кражи, убийства, запугивания и рэкет.

Почему Chinese Triads стала преступной организацией

В истории Китая произошел один переломный момент, после которого "Триады" стали не просто бандами, а ступили на тропу целой хорошо слаженной сети преступных организаций. Отметим, что до 1899 года Китай был "колониально порезанный" британцами, американцами, французами и тому подобное. Такой раскол не давал ни одного шанса на объединение и общее сопротивление. Единственной силой, которая создала организованное противостояние были "Триады".

Стычки и протесты продолжались до 1901 года и получили название "Боксерское восстание". Организованное восстание было нацелено на вытеснение иностранцев, которые вмешивались в политику и экономику страны. Члены банд запугивали, убивали и шантажировали всех, кто был к этому причастен. Но в 1901 году власти Китая приняли так называемый "Боксерский протокол", который признал братсво незаконным и положил конец масштабным протестам.

Расцвет китайской мафии

В течение лет братства "Триады" распространялись по всему Китаю. Одной из самых успешных и жестоких была "Зеленая банда". Сначала они занимались перевозкой риса на лодках. После появления паровых кораблей, которые ускорили этот процесс, перевозчики на лодках стали просто не нужными.

Банда хорошо закрепилась в Шанхае. В начале 20 века город был не из бедных – идеальная среда для того, чтобы начать свой бизнес. Этим и занялись "Зеленые". Знания в корабельных перевозках и старые связи дали о себе знать. "Гильдия лодочников" нашла новую прибыльную жилку перевозить опиум – самый распространенный вид наркотиков в городе.



Китайская мафия сбывала наркотики

Поставки опиума приносили не только бешеные деньги, но и авторитет и признание в криминальном мире Шанхая. Мафии удалось быстро встать на ноги и контролировать практически весь рынок опиума. "Зеленые" смогли за невероятно короткий промежуток времени трансформироваться из мелких ворюг в невероятно мощную криминальную организацию.

Кто руководил китайской мафией?

В начале 20-го века бандой "Зеленых" руководил Хуан Цзиньжун. Босс китайской мафии, по совместительству, был еще и главным детективом полиции во французской концессии Китая. Поэтому и неудивительно, что его бизнес: бордели, наркотики и азартные игры были нетронутыми со стороны правоохранителей.



Ду Юэшэн руководил китайской мафией

Восхождению Ду Юэшэна на вершину криминального мира предшествовали 3 события. Первое: его босса Хуана Цзиньжуна арестовали, и он передал Ду свои полномочия. Второе: он договорился с новыми партнерами для поставок опиума, а это приносило еще больше денег и авторитет. И третье: война против коммунистов, сыгравшая Ду на руку.

Какой ритуал нужно было пройти, чтобы попасть в банду

Большинство кандидатов, которые претендовали на место в банде, попадали в клан только по рекомендациям других членов "Триад".

Посвящение в мафию – это целый ритуал. Перед тем как в нее вступить, новичок должен был доказать свою преданность банде, обычно с помощью рэкета, шантажа и убийств. Только после этого наступал официальный момент – символический прием в криминальную семью осуществлялся под скрещенными мечами.

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В жертву приносили животное: курицу, козла или свинью. Кровь скота смешивали с вином и кровью новоизбранного. После того, как такой эликсир выпивали, давали 36 клятв: не лгать, хранить верность, слушаться и так далее. Наказание за нарушение было очень простым – смерть. Вместе с посвящением появился и жесткий иерархический порядок. Правда, он действует не в каждой группе, некоторые банды действуют отдельно и независимо.

Сотрудничество мафии с националистами Китая

В 1927 году во время войны за объединение Китая, глава националистов Чан Кайши заключил договор о сотрудничестве с "Зелеными" и Ду Юэшэном. Согласно плану, "Зеленые" должны были сыграть роль мышц, которые душили бы любые восстания. Чан Кайши в таком союзе был заинтересован, ведь в случае проигрыша он мог потерять и репутацию и авторитет. Да и Ду легко согласился.

В том же году тысячи "Зеленых" вышли на улицы Шанхая против китайских коммунистов. Зверские убийства продолжались несколько недель. За все время армия Чана и Ду убила от 4 до 5 тысяч коммунистов. А события 12 апреля 1927 года получили название Шанхайская резня.



Шанхайская резня

С победой пришли и вознаграждения. Чан Кайши стал президентом Китайской Республики, а Ду подарил звание генерала националистической армии. К новому статусу добавилась и двойная жизнь – босс "Триады" нарастил мощность своих гангстеров и снискал уважение в криминальном мире, а также открывал банки и компании, начал заниматься благотворительностью и, несмотря на свою необразованность, писал автобиографические мемуары.

Китайская банда на войнах

В 1937 году началась японо-китайская война, в которой активное участие принимал Ду Юэшэн. Правда на этот раз, к китайской армии он добавил еще и мощность "банды зеленых". Тысячи бандитов становились на защиту своих территорий. В ходе войны на поверхность всплыли и различные коррупционные схемы высших чинов руководства, в том числе и схемы Ду, поэтому гангстеру пришлось уехать в Гонконг. Он еще пытался вернуть себе авторитет, но после побега, и он, и его банда уже не имели авторитета.

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Японо-китайская война длилась с 1937 по 1945 год и закончилась капитуляцией Японии. Участие в боях принимала и "Зеленая банда". Несмотря на это, Ду Юэшэну из-за страха быть арестованным пришлось покинуть Шанхай.

Не успели китайцы оправиться от войны с японцами, как началась новая с 1945 по 1949 год. На этот раз между националистами с одной стороны и коммунистами с другой. Верх одержали вторые и уже в 1949 году к власти пришел Мао Цзэдун. Его жесткие правила "пресекали" любую мафиозную деятельность еще в зародыше. Во время культурной революции режим Мао Цзэдуна ставил на колени всех.



Мао Цзэдун

С течением времени "Триады" оперировали уже не только по всему Китаю, но и в других странах мира. В поисках нового более лояльного режима власти, отдельные члены мафии выехали в Штаты, Канаду, Австрию, Францию, Италию и остальные страны ЕС. В Китае же контроль держали сотни групп, а их количество исчислялось сотнями тысяч. В течение десятков лет они постоянно пополняли свои ряды.

Как сейчас живет китайская мафия

"Триады" – это не только криминальная организация, но и братства, объединенные социальными и экономическими связями. Четкие законодательные акты, работа полиции и реформы в Китае привели к уменьшению влияния банд. Однако они постоянно трансформируются и совершенствуются.

Если говорить о жизни "Триад" сегодня, то очевидно, что такого влияния как прежде, у них уже давно нет. В 21 веке криминальную жизнь в Китае власти пытаются держать в стальных перчатках. Участие в криминальных бандах в Китае наказывается смертью. Обычно казнят тех, кто занимался тяжкими преступлениями: оганизаторов банд, торговцев людьми, оружием и продавцов тяжелых наркотиков.

Но несмотря на это, "Триады" все равно остаются неотъемлемой частью жизни Китая. Они и дальше контролируют подпольный, криминальный мир и лишь в редких случаях появляются на поверхности.