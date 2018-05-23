Почему киви нужно есть с кожурой
Если вы любите кушать киви, то стоит узнать, почему этот фрукт стоит есть с кожурой.
Киви – это низкокалорийный и очень полезный фрукт, но мало кто знает, что его шкурка по некоторым показателям полезнее, чем мякоть.
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Киви
Чем полезна кожура киви
1. Клетчатка
Помогает пищеварению и снижает уровень холестерина в крови. В кожуре киви ее на 50% больше в сравнении с мякотью.
2. Витамины Е и С
Способствуют быстрому заживлению ран и шрамов, делают кожу красивой и повышают общий жизненный тонус. Кроме того, витамины Е и С являются мощными антиоксидантами, то есть нейтрализуют свободные радикалы в организме. Они борются с бактериями и помогают сохранять молодость и здоровье. Количество антиоксидантов в кожуре киви гораздо выше, чем в мякоти.
3. Фолиевая кислота
Повышает настроение и работоспособность, помогает кроветворению. Она обязательно должна присутствовать в рационе беременных для нормального развития плода. Стоит добавить, что фолиевой кислоты в кожуре киви на 32% больше, чем в мякоти.
Как правильно есть киви с кожурой
По возможности покупайте органические киви, так как большая часть пестицидов накапливается именно в кожуре. Купить натуральные фрукты можно в екомагазинах. Перед употреблением обязательно промойте киви, чтобы минимизировать количество бактерий.
Не стоит есть больше 2-3 киви в сутки, если вы употребляете их почти каждый день. Частое поедание этого фрукта в больших дозах может спровоцировать дерматит или испортить работу поджелудочной железы, ведь киви очень насыщенный витаминами и кислотой. Если же вы едите его время от времени, то ограничений в количестве нет – ориентируйтесь на собственное самочувствие.
Кому нельзя есть киви
Воздержитесь от употребления фрукта, если у вас:
аллергия на киви;
повышенная кислотность;
острый гастрит или язва;
диарея;
камни в почках или риск их развития.