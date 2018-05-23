18:58
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Почему киви нужно есть с кожурой

190 Читати новину українською
Киви нужно есть с кожурой
Киви нужно есть с кожурой / Фото из открытых источников

Если вы любите кушать киви, то стоит узнать, почему этот фрукт стоит есть с кожурой.

Киви – это низкокалорийный и очень полезный фрукт, но мало кто знает, что его шкурка по некоторым показателям полезнее, чем мякоть.

Читайте также: Врач назвала ценный фрукт для всего организма

Киви

Чем полезна кожура киви

1. Клетчатка

Помогает пищеварению и снижает уровень холестерина в крови. В кожуре киви ее на 50% больше в сравнении с мякотью.

2. Витамины Е и С

Способствуют быстрому заживлению ран и шрамов, делают кожу красивой и повышают общий жизненный тонус. Кроме того, витамины Е и С являются мощными антиоксидантами, то есть нейтрализуют свободные радикалы в организме. Они борются с бактериями и помогают сохранять молодость и здоровье. Количество антиоксидантов в кожуре киви гораздо выше, чем в мякоти.

3. Фолиевая кислота

Повышает настроение и работоспособность, помогает кроветворению. Она обязательно должна присутствовать в рационе беременных для нормального развития плода. Стоит добавить, что фолиевой кислоты в кожуре киви на 32% больше, чем в мякоти.

Как правильно есть киви с кожурой

По возможности покупайте органические киви, так как большая часть пестицидов накапливается именно в кожуре. Купить натуральные фрукты можно в екомагазинах. Перед употреблением обязательно промойте киви, чтобы минимизировать количество бактерий.

Не стоит есть больше 2-3 киви в сутки, если вы употребляете их почти каждый день. Частое поедание этого фрукта в больших дозах может спровоцировать дерматит или испортить работу поджелудочной железы, ведь киви очень насыщенный витаминами и кислотой. Если же вы едите его время от времени, то ограничений в количестве нет – ориентируйтесь на собственное самочувствие.

Кому нельзя есть киви

Воздержитесь от употребления фрукта, если у вас:

аллергия на киви;
повышенная кислотность;
острый гастрит или язва;
диарея;
камни в почках или риск их развития.

Теги: LifeStyle Здоровье Советы Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: Lifehacker.
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1040
сегодня, 16:00 "Юрію, для вас ми перепишемо закон": як владним кланам вдається зберігати контроль над ГПУ
Олександра Дрік 113
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 985
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сегодня, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 394
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сегодня, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 5358
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук