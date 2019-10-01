Почему Кличко переживает за Джулиани: разговор мэра Киева с адвокатом Трампа

Виталий Кличко рассказал, что переживает за адвоката президента США Руди Джулиани, который оказался одним из фигурантов скандала Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом мэр Киева сообщил в кулуарах форума Kyiv Smart City, комментируя свои отношения с экс-мером Нью-Йорка. Сообщило издание "Новое время".

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"Я очень переживаю за него, поскольку знаю, что он является большим фанатом Украины и готов сделать все, чтобы увидеть Украину демократической и современной страной", – заявил Кличко.



Встреча Руди Джулиани и Виталия Кличко

Также он рассказал, что Джулиани является большим фанатом спорта, а о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, который является главным соперником Трампа на предстоящих выборах, они никогда не разговаривали.

"Мы не говорили с ним о Байдене. Мы говорили о государстве, мы говорили о Киеве, и я нуждался в советах, поскольку у него есть огромный опыт, как у мэра. Я не отвечаю за международную политику, я являюсь мэром Киева и отвечаю за свой город", – добавил Кличко.