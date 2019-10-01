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      Почему Кличко переживает за Джулиани: разговор мэра Киева с адвокатом Трампа

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      Руди Джулиани и Виталий Кличко
      Руди Джулиани и Виталий Кличко / facebook.com

      Виталий Кличко рассказал, что переживает за адвоката президента США Руди Джулиани, который оказался одним из фигурантов скандала Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

      Об этом мэр Киева сообщил в кулуарах форума Kyiv Smart City, комментируя свои отношения с экс-мером Нью-Йорка. Сообщило издание "Новое время".

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      "Я очень переживаю за него, поскольку знаю, что он является большим фанатом Украины и готов сделать все, чтобы увидеть Украину демократической и современной страной", – заявил Кличко.

      Руді Джуліані та Віталій Кличко
      Встреча Руди Джулиани и Виталия Кличко

      Также он рассказал, что Джулиани является большим фанатом спорта, а о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, который является главным соперником Трампа на предстоящих выборах, они никогда не разговаривали.

      "Мы не говорили с ним о Байдене. Мы говорили о государстве, мы говорили о Киеве, и я нуждался в советах, поскольку у него есть огромный опыт, как у мэра. Я не отвечаю за международную политику, я являюсь мэром Киева и отвечаю за свой город", – добавил Кличко.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Новости Киева Виталий Кличко
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