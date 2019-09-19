19:22
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Почему Кличко решил распустить Киевский городской совет: объяснение эксперта

      33 Читати новину українською
      Виталий Кличко решил распустить Киевский городской совет 19 сентября
      Виталий Кличко решил распустить Киевский городской совет 19 сентября / LIGA.net

      Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы. О чем говорят такие действия и является ли это попыткой запустить юридические механизмы на опережение – объяснил политический аналитик Дмитрий Купира в комментарии 24 каналу.

      По словам эксперта, то, что правительство сняло с Кличко полномочия главы КГГА, указывает на то, что власть пытается взять всю ситуацию под свой контроль. А действующий мэр города с этим мириться не желает. Поэтому это можно расценивать как ответ Кабмина.

      Читайте также: Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко

      Кличко, очевидно, не хочет терять свое влияние в Киеве и поэтому всячески пытается переиграть ситуацию. Его действия – это фактически попытки перехватить инициативу в контроле за ситуацией,
      – объяснил эксперт.

      Однако, по его словам, пока сложно сказать, по каким мотивам прежде всего он это делает и какие процессуальные шаги будут в дальнейшем.

      Сейчас сложно понять, на что именно рассчитывает Кличко, если Киев регулируется отдельным законом. И даже при том, что есть предложения измененить этот закон, изменения вносит все равно Верховная Рада. И она все равно не даст ему возможности такой выигрышной позиции,
      – добавил Дмитрий Купира.

      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже отметил, что устные заявления Виталия Кличко о досрочных выборах в столице не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде. Поэтому в парламенте ждут его официального обращения.

      Если он успеет до 1 октября подать. Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения,
      – отметил отметил Корниенко.

      Стоит отметить, что Киевсовет фактически прекратил работать с декабря прошлого года. 12 сентября Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Кличко также сказал, что будет участвовать в выборах мэра Киева, независимо от того, будут они досрочными или очередными.

      Коротко о ситуации с КГГА

      Должности главы КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

      Однако, когда столицу возглавил Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского главы и главы КГГА между двумя лицами.

      До 2014 года президент-беглец Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после Революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и председателем городской администрации.

      blog_ava
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня
      4417
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      сегодня , 18:01 Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      Ірина Поліщук 274
      Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      сегодня , 17:07 Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      Катерина Петренко 97
      Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      сегодня , 17:04 Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      Ірина Поліщук 368
      Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      сегодня , 16:02 Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      Світлана Попова 226
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сегодня , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 990
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук