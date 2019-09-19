Почему Кличко решил распустить Киевский городской совет: объяснение эксперта

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы. О чем говорят такие действия и является ли это попыткой запустить юридические механизмы на опережение – объяснил политический аналитик Дмитрий Купира в комментарии 24 каналу.

По словам эксперта, то, что правительство сняло с Кличко полномочия главы КГГА, указывает на то, что власть пытается взять всю ситуацию под свой контроль. А действующий мэр города с этим мириться не желает. Поэтому это можно расценивать как ответ Кабмина.

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Кличко, очевидно, не хочет терять свое влияние в Киеве и поэтому всячески пытается переиграть ситуацию. Его действия – это фактически попытки перехватить инициативу в контроле за ситуацией,

– объяснил эксперт.

Однако, по его словам, пока сложно сказать, по каким мотивам прежде всего он это делает и какие процессуальные шаги будут в дальнейшем.

Сейчас сложно понять, на что именно рассчитывает Кличко, если Киев регулируется отдельным законом. И даже при том, что есть предложения измененить этот закон, изменения вносит все равно Верховная Рада. И она все равно не даст ему возможности такой выигрышной позиции,

– добавил Дмитрий Купира.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже отметил, что устные заявления Виталия Кличко о досрочных выборах в столице не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде. Поэтому в парламенте ждут его официального обращения.

Если он успеет до 1 октября подать. Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения,

– отметил отметил Корниенко.

Стоит отметить, что Киевсовет фактически прекратил работать с декабря прошлого года. 12 сентября Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Кличко также сказал, что будет участвовать в выборах мэра Киева, независимо от того, будут они досрочными или очередными.

Коротко о ситуации с КГГА

Должности главы КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

Однако, когда столицу возглавил Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского главы и главы КГГА между двумя лицами.

До 2014 года президент-беглец Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после Революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и председателем городской администрации.