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      Почему Кличко выгодно распустить Киевсовет: объяснение политолога

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty images

      Виталий Кличко обратился к парламенту с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы. Почему мэр Киева принял такое решение – читайте дальше.

      Политолог Олег Саакян в комментарии 24 каналу сказал, что сейчас идет соревнование за то, кто быстрее распустит Киевсовет.

      К слову: Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет

      "Для Кличко его важно распустить до того, как будет принят новый закон о столице. Так он (Киевсовет, – 24 канал) изберут по старым правилам и к осени следующего года будет функционировать, как и сейчас", – пояснил Саакян.

      Важно! Фракция "Слуга народа" зарегистрировала проект закона "О столице Украины – городе-герое Киеве". Он предусматривает изменения относительно полномочий мэра Киева и главы горгосадминистрации. Внеочередные выборы мэра Киева авторы предлагают провести 8 декабря. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

      По его словам, если так произойдет, то борьба за кресло председателя Киевской городской государственной администрации может продолжиться. Ведь с помощью Киевсовета Виталий Кличко сможет блокировать часть решений.

      "В результате, Киев станет заложником политической борьбы между ними", – подчеркнул политолог.

      Коротко о скандале между Виталием Кличко и Офисом Президента

      Первые заявления об увольнении Виталия Кличко с должности главі Киевской городской государственной администрации прозвучали в июле 2019 года от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

      4 сентября Кабмин одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.

      12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

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      Теги: Новости политики КГГА Виталий Кличко Новости Киева Верховная Рада Новости Украины
      Источник: 24 канал
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