Почему кофе вызывает зависимость

Немало людей начинают свое утро с чашечки ароматного кофе, ведь напиток помогает проснуться и замечательно бодрит. Но из-за утреннего потребления может возникнуть кофейная зависимость.

Если человек пьет кофе рано утром, в это время содержание гормона бодрости в крови и без кофеина высокое, передает Zdorovia.

Из-за этого организм будет заменять естественный приток сил через кортизол на искусственный.

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В итоге, скорее всего, у вас будет развиваться зависимость, ведь организм привыкнет к внешним стимуляторам и будет производить значительно меньше кортизола.

Со временем может появиться ощущение вялости и из-за этого кофе захочется пить больше. Но это будет не очень эффективно, ведь довольно скоро организм перестанет реагировать на кофеиновый стимулятор так, как раньше. ⠀

Поэтому, по словам специалистов, лучше всего пить кофе с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. После 17:00 кофеин может негативно влиять на сон.

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