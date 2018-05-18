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Почему комары опаснее крокодилов: объяснение ученых

195 Читати новину українською
Почему комары опаснее крокодилов
Почему комары опаснее крокодилов / 24 Канал

Укус комаров опаснее, чем пасть крокодила. А все из-за слюны комаров, которая даже не неся инфекции, вызывает в организме "иммунную бурю".

Такое заявление сделали ученые, опубликовав результаты исследований в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Они отметили, что укус комара оставляет не только ранку на коже, которая чешется. Комары служат не просто распространителями инфекции, но и "помогают" болезни.

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Во время экспериментов ученые выяснили, что даже "безопасное" насекомое оставляет на теле слюну, которая активно и негативно вмешивается в работу иммунной системы. В частности, растет уровень сигнальных молекул воспаления – цитокинов и активируются T-лимфоциты, участвующие в противовирусном ответе и аллергии.

via GIPHY

Исследователи подчеркивают – комары остаются наиболее смертельными для человека животными. Ведь они распространяют такие опасные болезни, как тропическая лихорадка денге (немало случаев заканчиваются летально) и малярия.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что треть населения Земли живет в районах, где есть риск развития таких инфекций.

Теги: Здоровье исследования Медицина мир животных
Источник: 24 Канал
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