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      Почему коммунальные тарифы для населения снижать нельзя и что планирует делать власть

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      Минфин выступает за рыночную цену на газ для населения и за предоставление субсидий тем, кто в них нуждается
      Минфин выступает за рыночную цену на газ для населения и за предоставление субсидий тем, кто в них нуждается / "Хроники Любарта"

      Международный валютный фонд настаивает на том, что тарифы для населения снижать нельзя. В то же время эта организация не выступает против того, что цены на тарифы могут снизить тем, кто в этом нуждается, или же предоставить таким людям субсидии. Аналогичного мнения придерживаются и в действующем украинском правительстве.

      Как объяснила министр финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала "1+1", вопрос по тарифам заключается в их рыночном образовании, поэтому цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене.

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      Если цена на газ рыночная, то правительство тем, кому надо помочь, должно помогать субсидиями. А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидированными,
      – сказала Маркарова.

      Она добавляет, когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это означает, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот, кто живет в большом доме, платят одинаковую цену. А это несправедливо.

      "Во всей Европе работает рыночная система", – констатировала министр финансов.

      Чиновница подчеркивает, что МВФ не выступает против того, чтобы нуждающимся, уменьшали цены на тарифы или предоставляли субсидии.

      Правительство работает над тем, чтобы не 15% доходов семьи не тратились на коммунальные тарифы,
      – отметила министр.

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      К слову, в проект бюджета на 2020 год для выплат субсидий заложено 47 миллиардов 600 миллионов гривен. Ранее Оксана Маркарова отмечала, что субсидию получат все, кто в ней нуждается.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики МВФ Министерство финансов Украины Финансы Оксана Маркарова Коммунальные услуги Тарифы
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