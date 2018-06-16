Почему консерванты считаются вредными: объяснение ученых

Консерванты хоть и продлевают срок годности продукта, они отнюдь не являются полезными для организма человека.

Об этом заявили ученые из Института регенеративной медицины в США, передает Сosmo.

По их словам, продукты, содержащие консерванты, нарушают гормональный фон организма, а это провоцирует ожирение.

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Во время исследований добавки Е321, которая сохраняет в продуктах питательные вещества и вкусовые качества и кислоты PFOA, которая входит в упаковку продуктов, ученые выяснили – их действие вызывает повреждение гормонов, которые связывают кишечник и мозг.

В результате несвоевременного сигнала о насыщении провоцируется переедание, из-за чего есть риск ожирения.

Поэтому ученые рекомендуют выбирать те продукты в магазинах, которые имеют кратчайшие сроки годности – они содержат значительно меньше консервантов и других вредных веществ.

Что такое консерванты?

Это вещества, которые способны увеличивать срок хранения пищевых и других продуктов (например, косметики) путем защиты их от микробиологической порчи.

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