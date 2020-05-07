На границе открывается пункт пропуска "Рава-Русская"

6 мая Кабмин на заседании решил открыть пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Накануне Польша заявила, что не получала запроса об открытии этого пункта и не начинала меры по восстановлению работы.

Соответствующее решение Кабмина об открытии этого пункта пропуска уже обнародовано на Правительственном портале. Отныне пограничники начнут восстанавливать работу на этом участке госграницы.

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Госпогранслужба ожидала официального обнародования решения Кабмина. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Интерфакс – Украина". Сразу же украинская сторона сообщит Польше о необходимости старта работы.

Как только будет обнародовано это решение правительства, в частности, будут внесены изменения в то распоряжение, которым на данный момент закрыт ряд пунктов пропуска, после этого данное направление возобновит работу,

– сказал Демченко.

Предшествовало такому заявлению сообщение на правительственном портале Польши о том, что КПП на этом участке закрыт, поскольку противоположную сторону, то есть Польшу, никто не предупреждал о необходимости старта работы. А накануне – 6 мая на своем заседании правительство приняло решение возобновить работу пунктов пропуска "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".

В то же время на вопрос о том, не планируется ли открытие других пунктов пропуска на границе, Демченко подчеркнул, что подобные решения об ослаблении мероприятий на государственной границе одобряет исключительно правительство.

Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:

"Ягодин"

"Краковец"

"Ужгород"

"Тиса"

"Дьяково"

"Порубное"

"Староказачье"

"Рени"

"Могилев-Подольский"

"Гоптовка"

"Юнаковка"

"Бачевск"

"Сеньковка"

"Меловое"

"Новые Яриловичи"

"Славутич"

"Выступовичи"

"Доманово"



Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала