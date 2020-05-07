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      На границе открывается пункт пропуска "Рава-Русская"

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      КПП Рава-Русская – Гребенне открывают – новости
      КПП в Раве-Русской открывается: решение Кабмина / Фото 24 канала

      6 мая Кабмин на заседании решил открыть пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Накануне Польша заявила, что не получала запроса об открытии этого пункта и не начинала меры по восстановлению работы.

      Соответствующее решение Кабмина об открытии этого пункта пропуска уже обнародовано на Правительственном портале. Отныне пограничники начнут восстанавливать работу на этом участке госграницы.

      Узнайте про Закрытие части пунктов пропуска на границах Украины до 22 мая

      Госпогранслужба ожидала официального обнародования решения Кабмина. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Интерфакс – Украина". Сразу же украинская сторона сообщит Польше о необходимости старта работы.

      Как только будет обнародовано это решение правительства, в частности, будут внесены изменения в то распоряжение, которым на данный момент закрыт ряд пунктов пропуска, после этого данное направление возобновит работу,
      – сказал Демченко.

      Предшествовало такому заявлению сообщение на правительственном портале Польши о том, что КПП на этом участке закрыт, поскольку противоположную сторону, то есть Польшу, никто не предупреждал о необходимости старта работы. А накануне – 6 мая на своем заседании правительство приняло решение возобновить работу пунктов пропуска "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".

      В то же время на вопрос о том, не планируется ли открытие других пунктов пропуска на границе, Демченко подчеркнул, что подобные решения об ослаблении мероприятий на государственной границе одобряет исключительно правительство.

      Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:

      • "Ягодин"
      • "Краковец"
      • "Ужгород"
      • "Тиса"
      • "Дьяково"
      • "Порубное"
      • "Староказачье"
      • "Рени"
      • "Могилев-Подольский"
      • "Гоптовка"
      • "Юнаковка"
      • "Бачевск"
      • "Сеньковка"
      • "Меловое"
      • "Новые Яриловичи"
      • "Славутич"
      • "Выступовичи"
      • "Доманово"

      Кордон
      Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Новости Польши Госпогранслужба
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