Почему крапива очень полезна: перечень целебных свойств

Ранее крапиву называли одной из самых эффективных трав для лечения различных болезней. Сейчас ее используют меньше, а зря.

Крапива содержит витамины С, К и витамины группы В, органические кислоты, кремний, железо, медь, никель, дубильные вещества, каротиноиды, марганец, бор, титан, передают Liktravy.

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Некоторые из составляющих компонентов крапивы являюсочень редкими. Листья крапивы широко используют в народной медицине.



Они способны останавливать кровотечение из царапин и ранок, обладают желчегонным свойством, отвар из крапивы укрепляет волосы.



Также это растение повышает защитные силы организма, залечивает слизистые оболочки органов желудочно-кишечного тракта, улучшает состав крови и препятствует развитию железодефицитной анемии, снижает уровень глюкозы и "плохого" холестерина в крови.