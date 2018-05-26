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Почему крапива очень полезна: перечень целебных свойств

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Целебные свойства крапивы
Целебные свойства крапивы / unsplash.com

Ранее крапиву называли одной из самых эффективных трав для лечения различных болезней. Сейчас ее используют меньше, а зря.

Крапива содержит витамины С, К и витамины группы В, органические кислоты, кремний, железо, медь, никель, дубильные вещества, каротиноиды, марганец, бор, титан, передают Liktravy.

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Некоторые из составляющих компонентов крапивы являюсочень редкими. Листья крапивы широко используют в народной медицине.

Они способны останавливать кровотечение из царапин и ранок, обладают желчегонным свойством, отвар из крапивы укрепляет волосы.

Также это растение повышает защитные силы организма, залечивает слизистые оболочки органов желудочно-кишечного тракта, улучшает состав крови и препятствует развитию железодефицитной анемии, снижает уровень глюкозы и "плохого" холестерина в крови.

Теги: Здоровье Лечение Народная медицина
Источник: 24 Канал
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