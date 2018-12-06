19:52
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Почему Крым предал Украину: бывший воин ВМС вспомнил, чем жил полуостров до оккупации

      741 Читати новину українською
      Кикбоксер Павел Журавлев, который является уроженцем Крыма, объяснил, почему Россия без труда сумела оккупировать полуостров
      Кикбоксер Павел Журавлев, который является уроженцем Крыма, объяснил, почему Россия без труда сумела оккупировать полуостров / Соцсети

      Люди в Крыму в большинстве своем воспитывались на пророссийской пропаганде – в духе российского патриотизма и больших побед, и им говорили, что Крым всегда был российским, а Севастополь – город русских моряков. Но в 2014 году для некоторых жителей полуострова наступил переломный момент.

      Об этом рассказал кикбоксер Павел "Кайман" Журавлев в комментарии изданию tribuna.com.

      Читайте также: Кикбоксер Журавлев о конфликте на Азове: времени братских народов не будет, они будут стрелять

      Отметим, что спортсмен является уроженцем крымского города Саки, он служил в Военно-морских Силах и является выпускником легендарной Академии имени Нахимова в Севастополе. В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, не предал Украину, однако вынужден был перебраться с полуострова в Одессу, а после вообще уволился со службы.

      Я родился и вырос в Крыму, родители – советские люди со своими ценностями. Они были воспитаны той идеологией. Людям давали информацию, которую нельзя было оспаривать. В основном мы, офицеры, были настроены пророссийски. 90 процентов крымских жителей воспитывалась в духе российского патриотизма и больших побед. Нам говорили, что Крым всегда был российским, а Севастополь – город русских моряков. Это даже не обсуждалось, и мысли не было проверять,
      – отметил он.

      По словам кикбоксера, события 2014-го стали толчком разобраться и осознать, что много вопросов было искажено.

      "Когда ты две недели ходишь и спишь с заряженным пистолетом, не понимая, что происходит, то должен задуматься. Еще важный нюанс – я ездил за границу. Видел отношение к жизни и других людей там. И понимал, что что-то не так, где неправда. А мы, все жители Крыма и Севастополя, всегда считали, что мы являемся особенными и заслуживаем особого уважения", – убеждает Павел Журавлев.

      Как подчеркивает он, так всегда было и их так учили, что Севастополь – город-герой с особыми людьми.

      "А почему, никто не знает. Все это принимают за данность, не обращая внимания на свое собственное развитие. Ведь удобно же просто так быть каким-то особенным, ничего не делая. Свою ущербность и малозначимость люди пытаются заменить величием нации. Нужно смотреть не на то, где человек живет, а что у него есть в голове и как он живет", – отмечает боец.

      В то же время он добавляет, если говорить о политике, то нет хороших и плохих, поскольку везде есть плюсы и минусы. Поэтому, когда началась аннексия Крыма, никто не думал, кто является хорошим, а кто – плохой.

      Читайте также: Усик рассказал о поездках в Крым и Москву, а также ответил, гражданином какой страны он является

      "Люди были дезориентированными. Все думали, что такого и быть не может. Я социально активный человек, начал узнавать о Майдане до конца декабря. Полтора месяца у меня не было никакой информации, а когда она появилась, то была не в пользу Майдана. Думали, что там какие-то хулиганы и лентяи. Когда вокруг тебя думают так же, то ты особо не углубляешься. Когда же начались более серьезные меры, то в Крым пришли люди, которые не собирались разговаривать. Им даже дали приказ – не вступать в переговоры. И возникает вопрос, как такое может быть. Понимаю, политика, но я не мог понять одного. Вот пришел человек и говорит: "Отдай мне свой пистолет". Но как я могу отдать ему свое оружие?"– рассказывает спортсмен.

      Также Журавлев отметил, что Россия действовала нечестно в отношении Украины.

      Все было слажено, красиво. Если смотреть со стороны, можно поаплодировать. Референдум – не законный, но это другой разговор. Но там же вообще не было украинской агитации и были только одни плакаты, что "Крым или российский, или с фашистской свастикой". Понятно, что Крым со свастикой никому не нужен. Но при чем она вообще? У нас в семье красной тряпкой всегда был Бандера. Я верил, что он – плохой персонаж в нашей истории. Было странно, когда открыл энциклопедию советского времени и не нашел расстрелянных детей и всего прочего. Просто нужно было сбросить вину за Голодомор и другие грехи на других, перенаправить гнев народа. На тех же немцев. Когда начинаешь задавать себе такие вопросы, клубок распутывается,
      – говорит он.

      Напомним, по мнению полковника британской армии в отставке Глена Гранта, президенту России Владимиру Путину нужен был Крым только для сохранения собственного лица и для демонстрации своей силы. По его словам, оккупировал хозяин Кремля полуостров для того, чтобы выбить Украину с пути и показать, что это собственность России.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Спорт Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма История Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 102
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сегодня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 907
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 203256
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сегодня , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 518
      Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      сегодня , 16:15 Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      Анастасія Кримова 3690
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук