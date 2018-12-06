Почему Крым предал Украину: бывший воин ВМС вспомнил, чем жил полуостров до оккупации

Люди в Крыму в большинстве своем воспитывались на пророссийской пропаганде – в духе российского патриотизма и больших побед, и им говорили, что Крым всегда был российским, а Севастополь – город русских моряков. Но в 2014 году для некоторых жителей полуострова наступил переломный момент.

Об этом рассказал кикбоксер Павел "Кайман" Журавлев в комментарии изданию tribuna.com.

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Отметим, что спортсмен является уроженцем крымского города Саки, он служил в Военно-морских Силах и является выпускником легендарной Академии имени Нахимова в Севастополе. В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, не предал Украину, однако вынужден был перебраться с полуострова в Одессу, а после вообще уволился со службы.

Я родился и вырос в Крыму, родители – советские люди со своими ценностями. Они были воспитаны той идеологией. Людям давали информацию, которую нельзя было оспаривать. В основном мы, офицеры, были настроены пророссийски. 90 процентов крымских жителей воспитывалась в духе российского патриотизма и больших побед. Нам говорили, что Крым всегда был российским, а Севастополь – город русских моряков. Это даже не обсуждалось, и мысли не было проверять,

– отметил он.

По словам кикбоксера, события 2014-го стали толчком разобраться и осознать, что много вопросов было искажено.

"Когда ты две недели ходишь и спишь с заряженным пистолетом, не понимая, что происходит, то должен задуматься. Еще важный нюанс – я ездил за границу. Видел отношение к жизни и других людей там. И понимал, что что-то не так, где неправда. А мы, все жители Крыма и Севастополя, всегда считали, что мы являемся особенными и заслуживаем особого уважения", – убеждает Павел Журавлев.

Как подчеркивает он, так всегда было и их так учили, что Севастополь – город-герой с особыми людьми.

"А почему, никто не знает. Все это принимают за данность, не обращая внимания на свое собственное развитие. Ведь удобно же просто так быть каким-то особенным, ничего не делая. Свою ущербность и малозначимость люди пытаются заменить величием нации. Нужно смотреть не на то, где человек живет, а что у него есть в голове и как он живет", – отмечает боец.

В то же время он добавляет, если говорить о политике, то нет хороших и плохих, поскольку везде есть плюсы и минусы. Поэтому, когда началась аннексия Крыма, никто не думал, кто является хорошим, а кто – плохой.

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"Люди были дезориентированными. Все думали, что такого и быть не может. Я социально активный человек, начал узнавать о Майдане до конца декабря. Полтора месяца у меня не было никакой информации, а когда она появилась, то была не в пользу Майдана. Думали, что там какие-то хулиганы и лентяи. Когда вокруг тебя думают так же, то ты особо не углубляешься. Когда же начались более серьезные меры, то в Крым пришли люди, которые не собирались разговаривать. Им даже дали приказ – не вступать в переговоры. И возникает вопрос, как такое может быть. Понимаю, политика, но я не мог понять одного. Вот пришел человек и говорит: "Отдай мне свой пистолет". Но как я могу отдать ему свое оружие?"– рассказывает спортсмен.

Также Журавлев отметил, что Россия действовала нечестно в отношении Украины.

Все было слажено, красиво. Если смотреть со стороны, можно поаплодировать. Референдум – не законный, но это другой разговор. Но там же вообще не было украинской агитации и были только одни плакаты, что "Крым или российский, или с фашистской свастикой". Понятно, что Крым со свастикой никому не нужен. Но при чем она вообще? У нас в семье красной тряпкой всегда был Бандера. Я верил, что он – плохой персонаж в нашей истории. Было странно, когда открыл энциклопедию советского времени и не нашел расстрелянных детей и всего прочего. Просто нужно было сбросить вину за Голодомор и другие грехи на других, перенаправить гнев народа. На тех же немцев. Когда начинаешь задавать себе такие вопросы, клубок распутывается,

– говорит он.

Напомним, по мнению полковника британской армии в отставке Глена Гранта, президенту России Владимиру Путину нужен был Крым только для сохранения собственного лица и для демонстрации своей силы. По его словам, оккупировал хозяин Кремля полуостров для того, чтобы выбить Украину с пути и показать, что это собственность России.