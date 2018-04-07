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Почему курильщики выбирают более калорийную пищу: объяснение ученых

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Курильщики выбирают калорийную пищу
Курильщики выбирают калорийную пищу

Ученые установили, что курильщики выбирают более калорийную пищу, чем те, кто отказался от курения. Такое заявление ученые обосновали.

Ученые провели масштабное исследование, в результате которого установили, что энергетическая ценность пищи, которую потребляет человек за день зависит от курения.

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По словам ученых, курильщики употребляют более калорийную пищу, чем те люди, которые отказались от курения или вообще никогда не курили. В частности, сторонники вредной привычки потребляют около 2,02 килокалорий в расчете на грамм пищи. У людей, которые не курят, этот показатель достигает 1,79.

Такую тягу к калорийным продуктам ученые объяснили активизацией работы сердечно-сосудистой системы из-за сужения сосудов. Это провоцирует выброс энергии и ее значительные расходы. Кроме этого, никотин действует на пищеварительную систему, вызывая увеличение секреции желудочного сока. Поэтому курильщики часто испытывают голод, который в основном утоляют сладостями.

Именно поэтому курильщикам следует обратить внимание на качество пищи, ведь она может содержать значительно больше жиров и углеводов. И хотя люди с вредной привычкой потребляют меньше продуктов, это все же не спасает их от ожирения.

Теги: LifeStyle табак Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: The Daily Mail
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