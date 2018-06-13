Почему курс доллара ниже, чем прогнозировали: Данилюк разъяснил ситуацию

Курс доллара относительно гривны в первом полугодии 2018 года был ниже, чем заложенный в государственном бюджете. Но ситуация может измениться во втором полугодии, и на это есть определенные причины.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал экс-министр финансов Александр Данилюк.

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В законе о госбюджете на 2018 год курс был заложен на уровне 29,3 грн/долл. Там сейчас доллар стоит чуть больше 26 грн. Это объясняется тем, что в первом полугодии было меньше поступлений от импортного НДС.

"Относительно первого квартала – там были временные проблемы, которые сейчас начинают корректироваться в лучшую сторону. Например, НАК Нафтогаз не закупал в первом полугодии газ, не было финансового ресурса. Если не закупается газ, тогда не уплачивается импортный НДС, он не идет в бюджет. Но в конце концов, НАК Нафтогаз закупит газ, ведь наше население будет использовать газ во втором полугодии. Этот газ будет закуплен в течение следующих 2-3 месяцев. Все. То есть, то что мы рассчитывали в течение года, в первом полугодии не произошло, сейчас это произойдет", – рассказал Данилюк.

Потом был эффект курса. Действительно, реальный курс был меньше, чем был в бюджете... Макропрогноз был разработан в конце ноября. И уже в январе мы имели курс 26, и он держится сейчас. То есть, это означает, что меньше курс – меньше поступлений от того самого импортного НДС. Есть такие факторы, которые сейчас будут корректироваться,

– пояснил экс-министр.

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Он добавил, что этот макропрогноз разрабатывает не Министерство финансов, а министерство экономики вместе с НБУ, затем его принимает Кабмин.

Александр Данилюк о курсе доллара: смотрите видео

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