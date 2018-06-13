16:59
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему курс доллара ниже, чем прогнозировали: Данилюк разъяснил ситуацию

238 Читати новину українською
Курс доллара 2018
Курс доллара 2018 / politeka.net

Курс доллара относительно гривны в первом полугодии 2018 года был ниже, чем заложенный в государственном бюджете. Но ситуация может измениться во втором полугодии, и на это есть определенные причины.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал экс-министр финансов Александр Данилюк.

Читайте также: Украине грозит новый экономический кризис: по кому ударит и как предотвратить

В законе о госбюджете на 2018 год курс был заложен на уровне 29,3 грн/долл. Там сейчас доллар стоит чуть больше 26 грн. Это объясняется тем, что в первом полугодии было меньше поступлений от импортного НДС.

"Относительно первого квартала – там были временные проблемы, которые сейчас начинают корректироваться в лучшую сторону. Например, НАК Нафтогаз не закупал в первом полугодии газ, не было финансового ресурса. Если не закупается газ, тогда не уплачивается импортный НДС, он не идет в бюджет. Но в конце концов, НАК Нафтогаз закупит газ, ведь наше население будет использовать газ во втором полугодии. Этот газ будет закуплен в течение следующих 2-3 месяцев. Все. То есть, то что мы рассчитывали в течение года, в первом полугодии не произошло, сейчас это произойдет", – рассказал Данилюк.

Потом был эффект курса. Действительно, реальный курс был меньше, чем был в бюджете... Макропрогноз был разработан в конце ноября. И уже в январе мы имели курс 26, и он держится сейчас. То есть, это означает, что меньше курс – меньше поступлений от того самого импортного НДС. Есть такие факторы, которые сейчас будут корректироваться,
– пояснил экс-министр.

Читайте также: Курс доллара в Украине вырастет: известно когда и на сколько

Он добавил, что этот макропрогноз разрабатывает не Министерство финансов, а министерство экономики вместе с НБУ, затем его принимает Кабмин.

Александр Данилюк о курсе доллара: смотрите видео

Больше смотрите в эксклюзивном интервью 24 каналу с экс-министром финансов Александром Данилюком

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Бюджет-2018 Александр Данилюк
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 647
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 619
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 523
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 186
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 177
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук