Почему люди массово отказываются от вакцинации: объяснение иммунолога

Несмотря на то, что вакцинация важна, уровень охвата прививок у детей в Украине является низким. Родители пренебрегают вакцинацией своих малышей по Календарю профилактических прививок, куда входят инъекции от 10 инфекционных заболеваний, и таким образом, подвергают их и других людей опасности.

Доцент кафедры детских инфекционных болезней детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Федор Лапий в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметил, что с начала года корью заболели 8 тысяч человек. Единственным способом уберечься от этого заболевания является вакцинация.

Читайте также: Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом

Иммунолог убежден, что предпосылки к массовому отказу от прививок были заложены давно.

Иммунолог Федор Лапий "Прежде всего, это – недостаток знаний среди врачей относительно вопросов иммунопрофилактики, который демонстрируют профессора, создающие и распространяющие ложную информацию о вакцинации. В том числе – экстренной профилактики кори”.

Тезисы, которые они создают и распространяют, не соответствуют фактам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Это повлекло то, что поколения врачей не имеют достаточно знаний по иммунопрофилактике. В таких условиях население теряет доверие к медикам и к системе здравоохранения.

Второй причиной иммунолог называет вмешательство политиков, которые часто спекулируют на теме вакцинации населения. Так было в 2008-м и 2009-м годах.

Что случилось с вакцинацией в 2008? В этом году ЮНИСЕФ поставил 9 миллионов вакцин от краснухи и кори в Украину как гуманитарную помощь. В 2018 году общественность всколыхнуло сообщение о том, что 17-летний парень из Краматорска умер после прививки. Однако эксперты так и не подтвердили эту связь. И политики и кампания в медиа продолжали обвинять поставщика вакцин в смерти ребенка. При этом заявления международных экспертов игнорировали. Вакцину крупнейшего мирового производителя (Индия) запретили в Украине

Эксперт отмечает, что сейчас снова замечаем, как политики, готовясь к президентским и парламентским гонкам, включились в спекуляции на тему вакцинации.

Минздрав Украины призывает родителей придерживаться Календаря профилактических прививок и вовремя отводить детей для проведения вакцинации.



Когда нужно делать прививки детям

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.