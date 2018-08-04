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Почему люди разговаривают во сне

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Почему люди разговаривают во сне
Почему люди разговаривают во сне / ukr.segodnya.ua

Многие люди разговаривают, когда спят. Ученые называют такое явление сомнилоквией. Что же вызывает такое явление и опасно ли оно для здоровья?

Чаще всего разговоры человека во время сна абсолютно безвредны, они могут напугать или рассмешить членов семьи, передает Ukrhealth.

Иногда люди во сне разговаривают тихо и неразборчиво, произнося какие-то отдельные слова, никак не связанные между собой. А бывают случаи, когда говорят осмысленно и даже кричат во время сна.

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Но чаще всего произнесенные во время сна слова не несут никакого смысла. По результатам исследований, люди, как правило, говорят не более 30 секунд.

Такое происходит, когда человек погружается в фазу быстрого сна – активизируются центры головного мозга, дыхание становится частым, от чего человек видит яркие и насыщенные сны.

via GIPHY

А вот сонный бред, когда человек часто кричит и делает резкие движения во сне, не совсем нормальное явление. Это может быть одним из симптомов сомнамбулизма, синдрома беспокойных ног, синдрома ночного аппетита или ночных кошмаров.

А еще болтовня во сне может быть вызвана из-за жары, эмоционального стресса, злоупотребления алкоголя или наркотиков.

Чаще всего во сне разговаривают дети до 10 лет, а потом перестают это делать в период переходного возраста. И только 5% людей имеют сонный бред на всю жизнь.

via GIPHY

Что такое сомнамбулизм? Это состояние, которое врачи приближают к болезненному, характеризуется движениями тела во сне. Обычно длится от нескольких минут до получаса. Больных сомнамбулизмом называют Сомнамбула или "лунатиками".

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Стресс
Источник: 24 Канал
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