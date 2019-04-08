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      Почему люди считают, что в Украине стало хуже жить

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      Мнение украинцев о том, что за последние годы стало хуже жить, базируется не на объективных показателях развития экономики
      Мнение украинцев о том, что за последние годы стало хуже жить, базируется не на объективных показателях развития экономики / Иллюстративное фото

      Мысль о том, что за последние годы в Украине якобы стало хуже жить, базируется не на объективных показателях развития экономики. Это представление у украинцев основывается на сопоставлении того, чего хотелось бы, с тем, что пока что есть.

      Это характер отношения народа к своей жизни. Какими бы не были темпы роста, украинцы скажут, что живут все хуже и хуже, рассказал в эфире "Еспресо.TV" президент Центра экономического развития, заслуженный экономист Александр Пасхавер.

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      Я начинаю их спрашивать: "В каком смысле хуже? Вот что у Вас было 10 лет назад, а что сейчас?"... Конечно, большинство людей живет все лучше и лучше, а не хуже и хуже. Но они сравнивают с ожиданиями,
      – пояснил эксперт.

      "Причем, это неправильная точка зрения. Их так воспитали. Им обещали то, чего не может быть. А то, что они получают, они рассматривают как неудачу", – добавил экономист.

      Что сейчас происходит в украинской экономике и что ее ждет в ближайшее время?

      • Курс гривны до конца 2019 года снизится относительно доллара на 4 гривны по сравнению с нынешними показателями. Следовательно, к концу года национальная валюта будет стоить 31 гривну за 1 доллар США, считают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley.
      • С 1 апреля "Нафтогаз" начал продавать промышленности газ дешевле, чем бытовым потребителям – от 7 тысяч 188 гривен до 8 тысяч 380 гривен за тысячу кубометров против 8 тысяч 550 гривен. Но это означает, что для обычных украинцев газ не подешевеет, поскольку эту цену устанавливает Кабмин специальным распоряжением.
      • С 1 апреля многодетным семьям в Украине начали дополнительно доплачивать 1 тысячу 629 гривен на ребенка к уже назначенной помощи. С 1 июля будут доплачивать больше, на сколько – пока не известно.
      • Средняя зарплата в Украине выросла на 206 гривен – до 9 тысяч 429 гривен в феврале 2019 года. Это если сравнивать с январем. Самые высокие средние зарплаты получают в Киеве (14 тысяч 513 гривен) и Донецкой области (10 тысяч 512 гривен). А меньше всего в среднем зарабатывают в Черновицкой (7 тысяч 186 гривен) и Черниговской областях (7 тысяч 288 гривен), свидетельствуют данные Госстата.
      • Зарплаты выросли у военных-участников Операции Объединенных сил и патрульных полицейских.
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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