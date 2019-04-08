Почему люди считают, что в Украине стало хуже жить

Мысль о том, что за последние годы в Украине якобы стало хуже жить, базируется не на объективных показателях развития экономики. Это представление у украинцев основывается на сопоставлении того, чего хотелось бы, с тем, что пока что есть.

Это характер отношения народа к своей жизни. Какими бы не были темпы роста, украинцы скажут, что живут все хуже и хуже, рассказал в эфире "Еспресо.TV" президент Центра экономического развития, заслуженный экономист Александр Пасхавер.

Читайте также: Экономика и смена президента: что будет с курсом, ценами, кредитами

Я начинаю их спрашивать: "В каком смысле хуже? Вот что у Вас было 10 лет назад, а что сейчас?"... Конечно, большинство людей живет все лучше и лучше, а не хуже и хуже. Но они сравнивают с ожиданиями,

– пояснил эксперт.

"Причем, это неправильная точка зрения. Их так воспитали. Им обещали то, чего не может быть. А то, что они получают, они рассматривают как неудачу", – добавил экономист.

Что сейчас происходит в украинской экономике и что ее ждет в ближайшее время?