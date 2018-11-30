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      Почему люди становятся алкоголиками: ответ ученых

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      Алкогольная зависимость может возникать из-за генов
      Алкогольная зависимость может возникать из-за генов / svidok.online

      Ученые провели исследование, которое доказало, что существует ген, ответственный за развитие человеческой любви к спиртным напиткам.

      Об этом говорится в результатах исследования американских ученых.

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      Специалисты проанализировали данные 28 генетических исследований алкоголизма, осуществленных ранее в восьми странах мира. В результате, ученые смогли отделить геномы почти 15 000 человек, страдавших от алкогольной зависимости, и более 38 000 людей, у которых алкоголизма не было. Такое подробное изучение позволило получить возможность выделить ген, ответственный за развитие человеческой привязанности к спиртным напиткам.

      via GIPHY

      По словам исследователей, именно ген ADH1B определяет скорость прохождения "ацетальдегидной стадии" после того, как употребили алкоголь. В нашем организме этиловый спирт распадается на воду и углекислый газ, а на промежуточной стадии процесса синтезируется опасный токсин под названием ацетальдегид. Если у человека, накапливается его большое количество, возникают болезненные симптомы алкогольного отравления.

      Ученые установили, что от активности гена ADH1B зависит то, насколько быстро спирт преобразуется в токсин ацетальдегид и пройдет эту промежуточную фазу. Если все происходит с высокой скоростью и токсин не успевает накопиться, то, как результат – у человека не возникает болезненных ощущений после алкоголя, а остаются только приятные воспоминания. С учетом этих обстоятельств и формируется алкогольная зависимость.

      Алкоголь шокда
      Гены могут влиять на склонность к алкоголизму

      А длительная стадия утилизации ацетальдегида ведет к тому, что организм человека ассоциирует употребление алкоголя с побочными эффектами в виде тошноты, слабости и проблемами с давлением.

      Выводы ученых: ген ADH1B, который отвечает за скорость распада спирта, влияет на любовь людей к алкоголю. Если он активен, то люди не чувствуют похмелья и быстрее привыкают к алкоголю.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Алкоголь Медицина
      Источник: 24 Канал
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