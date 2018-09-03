Почему люди становятся лжецами

Согласно исследованиям, дети учатся врать уже с двух лет. Некоторые ученые убеждены, что этот этап необходим для взросления.

Умение врать у детей находится на уровне с умением ползать и ходить, пишет "Страна здоровья".

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Чтобы соврать, у ребенка должны быть определенные навыки: умение планировать и предвидеть, что скажет другой человек, чтобы манипулировать им. Но все прекрасно понимают – говорить неправду плохо.

В результате исследования ученые выяснили, что большинство взрослых отдает предпочтение правде – за 24 часа они ни разу не соврали. За все время лишь 5% респондентов признались, что сказали 50% неправды.

Те, кто изредка соврал, признаются, что стараются бороться с этой привычкой.

По словам неврологов, большинство людей используют ложь для работы. Поскольку во время лжи задействованы определенные части мозга, чаще всего человек врет, когда устал или находится в стрессовом состоянии.

Удивительным является тот факт, что когда люди видят нечестность других, они могут рационально объяснить свою ложь.

Кроме того, в результате опроса ученые заметили, что человеку с каждым разом легче врать, если он делает это часто.

Когда человек говорит неправду, в миндалевидном теле мозга (участок, который отвечает за страх) наблюдается вспышка активности. Мозг негативно реагирует на ложь своего носителя.

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