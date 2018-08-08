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Почему люди видят странные сны в жару

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Почему люди видят странные сны в жару
Почему люди видят странные сны в жару / thesleepdoctor.com

Во время сильной жары люди могут видеть странные сны. Врач объясняет, отчего такое может произойти.

Врач Филипп Больё объясняет, что сновидения в жару более насыщенные, пишет газета Figaro.

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Поэтому при такой погоде людям лучше запомнить то, что им приснилось.

Чому люди бачать дивні сни у спеку

Почему люди видят странные сны в жару

Это происходит из-за нашего мозга – он должен снизить температуру тела, чтобы заснуть. А когда жара не позволяет это сделать, то сон становится более порывистым и нестабильным. Во время этого человек чаще просыпается.

Именно в моменты пробуждения человек может лучше вспомнить, что приснилось.

А вот автор книги "Любовь и секс в ваших сновидениях" Кристиан Ридель считает, что на сновидения не влияют ни температура воздуха, ни какие другие внешние факторы.

Чому люди бачать дивні сни у спеку

Почему люди видят странные сны

Вместо этого она убеждена, что на сны может влиять стиль жизни. Когда человек употребляет много алкоголя, то сновидения могут быть предостережением.

К слову, ученые провели исследования и установили, что из-за высокоскоростного интернета люди меньше спят.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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