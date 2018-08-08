Во время сильной жары люди могут видеть странные сны. Врач объясняет, отчего такое может произойти.

Врач Филипп Больё объясняет, что сновидения в жару более насыщенные, пишет газета Figaro.

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Поэтому при такой погоде людям лучше запомнить то, что им приснилось.

Почему люди видят странные сны в жару

Это происходит из-за нашего мозга – он должен снизить температуру тела, чтобы заснуть. А когда жара не позволяет это сделать, то сон становится более порывистым и нестабильным. Во время этого человек чаще просыпается.

Именно в моменты пробуждения человек может лучше вспомнить, что приснилось.

А вот автор книги "Любовь и секс в ваших сновидениях" Кристиан Ридель считает, что на сновидения не влияют ни температура воздуха, ни какие другие внешние факторы.

Почему люди видят странные сны

Вместо этого она убеждена, что на сны может влиять стиль жизни. Когда человек употребляет много алкоголя, то сновидения могут быть предостережением.

К слову, ученые провели исследования и установили, что из-за высокоскоростного интернета люди меньше спят.

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