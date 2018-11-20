Почему людям хочется есть даже после сытного приема пищи

Чувство голода после полноценного приема еды является довольно распространенной проблемой, даже если Вы довольно сытно поели. Почему так происходит и нужно ли увеличить размер порции, потому что вы якобы съели недостаточно, – все это объяснила диетолог Бриджит Зайтлин.

По словам специалиста, чувство удовлетворения после еды не всегда зависит от того, сколько в ней содержится калорий или какой объем имеет порция, пишет Elle.

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Прежде всего, следует оценить питательные вещества в продуктах, которые вы едите. И это напрямую зависит от того, как быстро ваше тело тратит питательные вещества. Таким образом, если вы едите продукты, которые моментально усваиваются (что называется "простые" углеводы, например, дрожжевой хлеб или пасту), вы можете снова почувствовать голод менее, чем за час. А вот чувство насыщения обычно зависит от "сытой тройки": пищевых волокон, белка и здоровых жиров,

– отметила она.

Как подчеркивает Зайтлин, волокна (овощи, фрукты, цельные злаки) – это то, что наполняет нас необходимыми питательными веществами; белок (бобовые, орехи, яйца, рыба, курица, молочные продукты) дарит ощущение удовлетворенности от пищи, а здоровые жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) помогают сохранять ощущение сытости в течение длительного промежутка времени.

"Второй важный момент – количество жидкости, потребленной в течение дня. Наш мозг часто интерпретирует жажду как голод, поэтому вы можете чувствовать себя опустошенным, даже если полчаса назад наелись до отвала. И только, если вы регулярно выпиваете от 8 до 10 стаканов воды в сутки, то будете в состоянии отличить жажду от истинного голода", – убеждает диетолог.

Третьим фактором эксперт называет вездесущий стресс.

"Иногда, когда мы чувствуем себя подавленными, находимся в депрессии, беспокоемся о чем-то или скучаем, то, не осознавая этого, начинаем чаще перекусывать, даже когда на самом деле в этом нет никакой физиологической потребности. Поэтому, если вы чувствуете голод сразу после еды, поэтапно спросите себя: 1) содержало ли блюдо все необходимые элементы сытости 2) достаточно ли я выпил воды, 3) действительно ли я голоден или это остаточный стресс и усталость?", – констатирует она.

Следовательно, в таких случаях Бриджит Зайтлин рекомендует для начала немного прогуляться, подышать воздухом, пообщаться с друзьями или попробовать любимый и эффективный для вас способ борьбы со стрессом. По ее словам, это может уменьшить ваше беспокойство, а вместе с ним уйдет и псевдоголод.

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Еще одно существенное обстоятельство – нарушен режим питания. Если вы пропускаете один из необходимых приемов пищи в течение дня, то при следующем вам обязательно будет сложнее наесться. Чтобы избежать путаницы, делайте, по классике, ставку на три-пять небольших приемов пищи в день, что поможет быть более энергичным и не страдать от голода,

– подытожила Зайтлин.

К слову, у людей, которые склонны к нервному стрессу и которые "заедают" продуктами негативные эмоции, чаще других медики диагностируют сахарный диабет.