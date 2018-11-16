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      Почему людям нравится пить кофе: ответ ученых

      24 Читати новину українською
      Почему людям нравится пить кофе
      Почему людям нравится пить кофе / businessinsider.com

      Чай или кофе – вечный вопрос, каждый человек решает его примерно так же, как выбирает между кошками или собаками. Американские ученые решили исследовать этот вопрос и обнаружили, что выбор зависит от мутаций.

      Результаты ученых из Северо-Западного университета в Чикаго опубликовали в журнале Scientific Reports.

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      Специалисты отмечают, что горький вкус пищи и напитков обычно является предупреждением для человека, что будущий обед содержит в себе опасные для жизни вещества. Именно по этой причине пристрастие к кофе выглядит крайне "противоестественной" с эволюционной точки зрения.

      В исследовании приняли участие 400 тысяч добровольцев, которые рассказали сколько они пьют кофе и чая.

      via GIPHY

      Ученые сопоставили вкусы испытуемых с тем, какие мутации присутствовали в их генах, которые управляют восприятием разных вкусов.

      Выяснилось, что больше всего любили кофе те люди, в которых присутствовали гены, связанные с высокой чувствительностью к кофеину. Они даже становятся заядлыми кофеманами и выпивали от четырех чашек в день на 20% чаще тех, кто был более восприимчив к горькому веществу хинину.

      Вывод ученых: выбор любимого напитка – чая или кофе – связан с унаследованной чувствительностью рецепторов горького вкуса.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования
      Источник: 24 Канал
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