Почему людям нравится жирная еда: ответ ученых

Американские ученые выяснили, почему у людей появляется желание полакомиться жирной и жареной едой.

Всего в эксперименте приняли участие 206 человек, пишет Science Daily.

Читайте также: Ученые назвали неожиданную опасность от шашлыка

Многим людям просто сложно исключить жареную еду из своего рациона из-за того, что такие блюда активируют систему удовлетворения и вознаграждения в человеческом мозге.

Люди испытывают больше удовольствия он неполезной пищи, чем от полезной из-за повышенной активности нейронов. Ответная реакция мозга часто становится причиной переедания. Даже если человек сыт, он все равно съест больше, чем на самом деле было нужно организму.

Ученые заключают: люди склонны есть жирную пищу, чтобы получить удовольствие. Ситуация значительно усложняется разнообразием жирных и жареных блюд, которые не успели надоесть.

В этом случае нужно приучать мозг к здоровым блюдам. Улучшить вкусовые качества полезных продуктов можно с помощью натуральных соусов, натуральных масел, трав и специй.

К слову, 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.