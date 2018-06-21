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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему людям нравится жирная еда: ответ ученых

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Почему люди едят жирную пищу
Почему люди едят жирную пищу / unsplash.com

Американские ученые выяснили, почему у людей появляется желание полакомиться жирной и жареной едой.

Всего в эксперименте приняли участие 206 человек, пишет Science Daily.

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Многим людям просто сложно исключить жареную еду из своего рациона из-за того, что такие блюда активируют систему удовлетворения и вознаграждения в человеческом мозге.

Люди испытывают больше удовольствия он неполезной пищи, чем от полезной из-за повышенной активности нейронов. Ответная реакция мозга часто становится причиной переедания. Даже если человек сыт, он все равно съест больше, чем на самом деле было нужно организму.

Ученые заключают: люди склонны есть жирную пищу, чтобы получить удовольствие. Ситуация значительно усложняется разнообразием жирных и жареных блюд, которые не успели надоесть.

via GIPHY

В этом случае нужно приучать мозг к здоровым блюдам. Улучшить вкусовые качества полезных продуктов можно с помощью натуральных соусов, натуральных масел, трав и специй.

К слову, 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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