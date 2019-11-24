Почему львовянин убил советского дипломата и что пообещал Зеленский– видео недели

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Для чего 18-летний львовянин убил советского дипломата

18-летний студент львовянин Николай Лемик убил советского дипломата, чтобы спасти миллионы. Произошло это в здании, где при Польше находилось советское консульство. Все, чтобы привлечь внимание к страшному голоду в Украине. На этот шаг тогда вызвалось много ОУНовцев, но выбрали его, потому что был несовершеннолетним: по польским законам это спасало Николая от смерти.

Смотрите видео о геноциде в Украине:

Зеленский пообещал убрать флаги боевиков с моста в Станице Луганской

Мост в Станице Луганский наконец построили. Открывал переправу Президент Владимир Зеленский и заверил – вражеский танк по мосту не пройдет, но людям станет значительно легче. Со стороны оккупантов на открытии моста были неизвестные в военной форме под знаменами псевдореспублики, пропагандисты из российских СМИ и так называемый "Министр" МИД Владислав Дейнеко.

Смотрите видео: наглые оккупанты перешли на украинскую сторону на открытии моста в Станице Луганской

Из-за гололеда во Львове произошло множество аварий и травмировались десятки людей

С ночи во Львове начал падать дождь, и в мороз все сковал льдом. Последствия гололеда пугают: под травмпунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки. Так, только в один из травмпунктов города до обеда обратились более сорока человек, у всех – ушибы и переломы. Поэтому медикам прибавилось работы.

Прибавилось работы и у коммунальщиков – они посыпают песком тротуары и улицы. А водители, которые не успели "переобуть" машины, спешно меняют шины на зимние. Следовательно, на шиномонтажах – тоже очереди.

Смотрите видео последствий гололеда во Львове:

Как украинцы живут без "ВКонтакте"

Самая популярная когда-то социальная сеть в Украине "ВКонтакте" за два года потеряла свои позиции. Эксперты говорят: посещаемость упала более, чем в пять раз. Facebook, Instagram и Телеграмм пришли ей на замену. И, несмотря на запрет, некоторые провайдеры уже перестали блокировать российские сайты.

Смотрите видео: потеряла ли свои позиции в Украине запрещенная российская соцсеть " ВКонтакте"

Семья ветеранов вынуждена жить в гараже во Львове

Сапер Роман и гранатометчица Елена познакомились на Востоке и добились перевода в одно подразделение, чтобы быть вместе. И после демобилизации по состоянию здоровья боевая семья Козаков оказалась фактически на улице. Обычный автомобильный гараж вблизи центра Львова стал для них домом.

Смотрите видео: как живет любовь, которая прошла войну