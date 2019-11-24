Почему львовянин убил советского дипломата и что пообещал Зеленский– видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Для чего 18-летний львовянин убил советского дипломата
18-летний студент львовянин Николай Лемик убил советского дипломата, чтобы спасти миллионы. Произошло это в здании, где при Польше находилось советское консульство. Все, чтобы привлечь внимание к страшному голоду в Украине. На этот шаг тогда вызвалось много ОУНовцев, но выбрали его, потому что был несовершеннолетним: по польским законам это спасало Николая от смерти.
Смотрите видео о геноциде в Украине:
Зеленский пообещал убрать флаги боевиков с моста в Станице Луганской
Мост в Станице Луганский наконец построили. Открывал переправу Президент Владимир Зеленский и заверил – вражеский танк по мосту не пройдет, но людям станет значительно легче. Со стороны оккупантов на открытии моста были неизвестные в военной форме под знаменами псевдореспублики, пропагандисты из российских СМИ и так называемый "Министр" МИД Владислав Дейнеко.
Смотрите видео: наглые оккупанты перешли на украинскую сторону на открытии моста в Станице Луганской
Из-за гололеда во Львове произошло множество аварий и травмировались десятки людей
С ночи во Львове начал падать дождь, и в мороз все сковал льдом. Последствия гололеда пугают: под травмпунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки. Так, только в один из травмпунктов города до обеда обратились более сорока человек, у всех – ушибы и переломы. Поэтому медикам прибавилось работы.
Прибавилось работы и у коммунальщиков – они посыпают песком тротуары и улицы. А водители, которые не успели "переобуть" машины, спешно меняют шины на зимние. Следовательно, на шиномонтажах – тоже очереди.
Смотрите видео последствий гололеда во Львове:
Как украинцы живут без "ВКонтакте"
Самая популярная когда-то социальная сеть в Украине "ВКонтакте" за два года потеряла свои позиции. Эксперты говорят: посещаемость упала более, чем в пять раз. Facebook, Instagram и Телеграмм пришли ей на замену. И, несмотря на запрет, некоторые провайдеры уже перестали блокировать российские сайты.
Смотрите видео: потеряла ли свои позиции в Украине запрещенная российская соцсеть " ВКонтакте"
Семья ветеранов вынуждена жить в гараже во Львове
Сапер Роман и гранатометчица Елена познакомились на Востоке и добились перевода в одно подразделение, чтобы быть вместе. И после демобилизации по состоянию здоровья боевая семья Козаков оказалась фактически на улице. Обычный автомобильный гараж вблизи центра Львова стал для них домом.
Смотрите видео: как живет любовь, которая прошла войну